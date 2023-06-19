На Банковой рассказали о роли Пригожина в распаде России

"Это не спектакль медийный точно. Это точно приведет к мощной смуте, потому что уже историческое время в России - войти в смутное время", - сказал он.

Подоляк считает, что Пригожина - сталкер, который начинает эти процессы и хочет найти какую-нибудь стартовую позицию, с которой будет штурмовать перераспределение политических элит в ближайшем будущем.

По его мнению, Пригожин показывает, что эта элита, которая сегодня, она не перспективна, она умирающая.

"Это, опять же, объективный процесс, потому что у них практически нет времени скорректировать те действия, которые могли бы обезопасить их лично. Это уже видно, и потому Пригожин просто первым из многих обозначил другую реальность. В этой реальности будет огромное количество подобных групп, которые между собой попытаются договориться о новом элитном консенсусе и сформировать транзитивную власть в Российской федерации после Путина", - сказал он.

Распад России

По его словам, у Путина не будет возможности транзитировать власть через кого-то, он является конечным субъектом для элиты путинского призыва. "Они это не совсем до конца все понимают, но опять же это процесс, который уже идет и его уже остановить невозможно. Точка невозврата уже пройдена", - отметил Подоляк.

Он считает, что Пригожин наилучше осознает происходящее непосредственно в войне. "Он понимает, какие будут последствия уже в ближайшем будущем, и поэтому пытается от этих последствий лично себя защитить и получить позицию, с которой будет участвовать в перераспределении влияния, территорий - не с точки зрения распада России, а с точки зрения эффективного временного контроля", - сказал Подоляк.

"К примеру, он заберет себе Ленинградскую область. Нас это устроит? Нам будет безразлично, потому что после этого будет еще десяток пригожиных, которые между собой выяснят, кто из них больше Пригожин", - добавил советник руководителя Офиса президента.