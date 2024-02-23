Цены на газ в Европе упали до минимума за три года

Цены на газ в Европе упали до минимума почти за три года. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах достигли 22,5 евро за мегаватт-час (около 250 долларов за тысячу кубометров).

Как отмечает Bloomberg, цены сейчас близки к уровням, наблюдавшимся в мае 2021 года, когда Россия постепенно начала приостанавливать поставки трубопроводного газа на континент.

Снижение цен в Европе подчеркивает комфортную ситуацию с поставками - хранилища по-прежнему заполнены примерно на 65%, в то время как до конца зимнего отопительного сезона осталось чуть больше месяца.

Цены в Европе

Напомним, теплая зима и рекордные запасы обвалили цены на газ в Европе. Согласно данным, собранным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в Европейском Союзе и Великобритании на 10 февраля были 45% выше 10-летнего сезонного среднего показателя. В результате хранилища по-прежнему были заполнены на 67%.

Прогноз цены

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период также будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США, Австралии и Катаре, поставка российского более дешевого газа в Китай и Индию (что уменьшает конкуренцию за СПГ), сбалансированное накопление запасов.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 0,9% до 461,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году упадут на 10,8% до 411,8 долларов, в 2026 году упадут на 12,2% до 361,5 долларов.