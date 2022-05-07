Окупанти тричі обстріляли Харків: постраждали Північна Салтівка та ХТЗ

За минулу добу, 6 травня, російські окупанти здійснили три обстріли Харкова із РСЗВ та артилерії. Під вогнем опинились Північна Салтівка та Індустріальний район (ХТЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"По силах оборони Харкова рашисти завдали і ракетного удару. Українські захисники утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику", - розповів він.

Як повідомлялось, у ніч з 6 на 7 травня російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок ракетного удару було знищено Національний музей ім. Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.

Нагадаємо, раніше в Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів.

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