Підкуп кандидата в президенти: Луценко опублікував переписку Дубіля

Луценко заявляє, що ГПУ має достатньо доказів причетності Дубіля до цієї справи

Генеральный прокурор Юрий Луценко опубликовал переписку подозреваемых в подкупе кандидата в президенты Юрия Тимошенко с народным депутатом Валерием Дубилем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луценко.

Луценко отметил, что на сегодня Генпрокуратура имеет доказательства, что Дубиль координировал операцию по подкупу кандидата в президенты.

"Это тот самый депутат, который организовал сеть (в том числе и российских политтехнологов, которые красуются на съезде Батькивщины на фоне воинов АТО) для подкупа избирателей за голосование за своего кандидата. При обысках мы изъяли планы финансирования и наличные средства вне избирательного фонда для сети агитаторов", - насав Луценко.

Фото: переписка Дубиля (facebook.com/Юрій Луценко)

Напомним, вчера, 6 марта, кандидату в президенты Юрию Тимошенко предлагали 5 млн гривен за отказ баллотироваться. Правоохранители задержали двух исполнителей. ГПУ назвало заказчиком подкупа нардепа Валерия Дубиля.

Пізнше Юрий Луценко заявил о намерении внести в Раду представление об лишение Валерия Дубиля депутатской неприкосновенности.