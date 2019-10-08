У Генштабі розповіли, куди відведуть війська під час розведення сил на Донбасі

Фото: Руслан Хомчак (mil.gov.ua)

ВСУ повернуться на позиції 2016 року

В рамках розведення сил в районі Петровського і Золотого українські військові повернуться на позиції, які займали в 2016 році. Про це заявив начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, передає прес-служба Міноборони.

За словами Хомчака, згідно з планом, мова йде про дзеркальний відвід ЗСУ та окупаційних військ РФ на відстань одного кілометра від лінії зіткнення.

"Нові позиції українських військових будуть там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі. Підрозділи Збройних сил України і надалі будуть повністю контролювати ситуацію", - запевнив Хомчак.

У свою чергу міністр оборони Андрій Загороднюк зазначив, що відстань, на яку відійдуть українські підрозділи, дозволяє в разі потреби одразу ж їх повернути на покинуті позиції.

Нагадаємо, Загороднюк заявив, що розведення військ у Петровському і Золотому можливо виключно тоді, коли бойовики припинять вогонь у згаданих районах.

Крім того, Загороднюк наголосив, що зазначений процес зможе розпочатися виключно тоді, коли російсько-окупаційні війська будуть дотримуватися режиму "тиші" протягом не менше семи діб.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ в Петровському і Золотому не почалося через недавні обстріли бойовиків. Міністр зазначив, що розведення військ починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці не відбувається обстріл.