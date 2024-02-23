Посмотреть в глаза войне: Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину

"Я рад видеть всех кандидатов и всех людей, которые принимают решение или могут поддержать, чтобы не быть против, просто чтобы понять, что означает война в Украине", - сказал Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу.

Глава государства также отметил, что такой визит поможет американским политикам осознать, кто начал эту войну и что происходит вокруг.

"Какая блестящая Украина у нас была. У нас прекрасная страна, но на войне это другая картина и другие жизни. Кандидаты (в президенты США. - ред.) должны приехать и увидеть людей, просто увидеть их на улицах", - сказал Зеленский.

Трамп войну не закончит

Президент Украины также прокомментировал цитату Трампа о том, что он способен закончить войну за 24 часа. Зеленский подчеркнул, что Трамп "не может решить эту проблему, эту трагедию со мной". И пообещал принять экс-президента на передовой.

"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двух сторон в этой войне: Есть только один враг, и это позиция Путина", - сказал президент Украины.

Зеленский дал интервью главному политическому ведущему FOX News и исполнительному редактору "Специального репортажа" Брету Байеру в нескольких километрах от линии фронта в Харьковской области.

Глава государства подчеркнул ценность проведения интервью в таком опасном месте: "Для меня очень важно, как я уже говорил перед тем, как мы начали... Соединенным Штатам (нужно) видеть разную войну в столице и здесь, ближе к линии фронта".

Миротворческие инициативы Трампа

В марте 2023 года Дональд Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины за 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года.

При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Недавно Трамп заявил, что в случае повторного избрания президентом США будет добиваться переговоров Украины с Россией.

Военная помощь стран Запада

В четверг, 22 февраля, президент Владимир Зеленский провел масштабную встречу с дипломатами, представителями государств и международных организаций. Во время встречи, он озвучил три задачи на 2024 год.

Глава государства также заявил, что в этом году Украина усилит Воздушные силы благодаря истребителям F-16 и назвал это фундаментальной задачей.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел с Зеленским телефонный разговор. Лидеры обсудили военную и финансовую помощь Украине.

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