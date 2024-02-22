Украина в этом году усилит Воздушные силы. Это фундаментальная задача, - Зеленский

Украинские Воздушные силы будут сильнее в этом году. Это станет возможным благодаря поставкам истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что сегодняшний день начал с проведения Ставки верховного главнокомандующего. На ней, в частности, обсуждали подготовку нашего государства к переходу на истребители F-16, был специальный отчет.

По словам президента, были подняты вопросы насчет первой партии самолетов: конкретные сроки поставок, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали были позитивными.

"В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это фундаментальные задачи. Конкретно - это защита от российских управляемых авиабомб и в целом новые возможности на линии фронта", - подчеркнул Зеленский.

F-16 для Украины

Напомним, еще в августе 2023 года Дания и Нидерланды пообещали передать Украине 61 истребитель F-16 в рамках военной помощи.

Недавно Нидерланды анонсировали передачу еще шести дополнительных самолетов украинским защитникам.

Сейчас наших пилотов обучают в Дании и США. Как рассказал вчера, 21 февраля, спикер Воздушных сил Юрий Игнат, подготовка пилотов в США должна завершиться в начале лета.

Истребители нужны Украине в частности для противостояния российским бомбардировщикам, которые запускают управляемые авиационные бомбы. F-16 смогут не подпускать вражеские самолеты на расстояние пуска таких бомб.