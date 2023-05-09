Не поделили деньги. Почему остановился экспорт электроэнергии из Украины в Словакию

Третью неделю отсутствует экспорт электроэнергии в Словакию. Каждый день "простоя" обходится потерей прибыли в 20 млн гривен. РБК-Украина разбиралось, по какой причине прекратились поставки и есть ли перспектива возобновление экспорта.

Уже третью неделю Украина не может возобновить экспорт электроэнергии в Словакию. Он был прекращен с 21 апреля из-за того, что словацкий оператор системы передачи SEPS отказался предоставлять доступ к межгосударственному сечению с Украиной.

Причина в том, что украинский оператор "Укрэнерго" начинал проведение аукционов по распределению пропускной способности на полчаса раньше, чем словацкий. По неофициальной версии, словаки расценили это как нарушение договоренностей. Хотя в "Укрэнерго" считают, что никаких договоренностей не нарушали, а собирались проводить аукционы на тех же условиях, что и раньше.

Таким образом, экспорт э/э в Словакию отсутствует уже 19 дней.

Полгода без экспорта

Экспорт электроэнергии в страны Европы стал возможен после присоединения украинской энергосистемы к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E в марте прошлого года. Вначале проходили некоммерческие поставки для балансировки системы, а с июня стали возможны экспортно-импортные операции.

Учитывая, что в Европе цена на э/э была почти в 4 раза выше чем в Украине, экспорт был очень выгодным. Прибыль получало "Укрэнерго" от продажи мощностей, производители и трейдеры - от продажи электроэнергии.

В октябре после начала обстрелов энергетической инфраструктуры экспорт пришлось прекратить из-за дефицита генерации. При этом выручка от экспорта в прошлом году составила более 542 млн долларов.

Нехватка э/э возникла из-за захвата россиянами ЗАЭС и разрушений тепловых электростанций. Украине стал нужен не экспорт, а импорт э/э.

Весной, когда потребление снизилось и на поврежденных объектах провели восстановительные работы, возможность экспорта появилась снова. Профицит электроэнергии возник в феврале-марте. Но тогда возобновить экспорт не решались, поскольку не во всех населенных пунктах электроснабжение было восстановлено (Одесская и Житомирская области).

Несмотря на то, что экспорт никак не влиял на восстановление электроснабжения (отключения были связаны с системой передачи, а не с генерацией), власть боялась, что продажа э/э в Европу будет неверно понята внутри страны. “Объяснить обществу, почему вы экспортируете электроэнергию, когда у вас не подключены внутренние потребители, было довольно сложно”, – отметил собеседник РБК-Украина, знакомый с процессом обсуждения этого вопроса.

Возобновить экспорт решились лишь в начале апреля. После соответствующего приказа министра энергетики Германа Галущенко с 11 и 12 апреля начались поставки в Молдову (99-134 МВт в час) и в Польшу (75 МВт в час) соответственно. С 17 апреля – в Словакию (200 МВт в час). Но в Словакию экспорт шел всего 4 дня.

Почему возникла проблема

Поставки э/э в Словакию проводились по системе односторонних аукционов. По договоренности, достигнутой еще в марте прошлого года с операторами стран-партнеров. Она предусматривала, что аукцион проводит украинская сторона и все вырученные от продажи мощностей деньги остаются у "Укрэнерго". Это была своего рода финансовая поддержка для Украины в условиях активных военных действий.

Такие условия могли действовать до конца 2022 года, потом устными договоренностями срок продлили до конца первого квартала 2023 года. При этом каждая страна принимала решение об импорте исходя из собственных интересов.

С апреля планировалось перейти на совместные аукционы согласно европейским нормам. В идеале, они должны быть не односторонними (проводит страна-экспортер и страна-импортер), а совместными (общий аукцион для обеих стран) на аукционной платформе JAO. Прибыль в этом случае делится пополам, хотя возможна и другая пропорция по согласованию сторон.

Но для перехода на новые условия Украине нужно было принять ряд изменений законодательства. В частности, изменить закон о рынке электроэнергии, отменить НДС, ввести норму о возврате средств за выкуп сечения при возникновении ситуации “форс мажора” (сейчас это не предусмотрено) и снять ограничения для валютных операций для расчета с партнерами. Это в компетенции ВР и НБУ. Но предварительно НКРЭКУ должна была согласовать порядок проведения совместных аукционов.

Проекты нового порядка, в том числе и проект договора со словацким оператором, должна была подготовить “Укрэнерго”, утверждают в регуляторе. В “Укрэнерго” заявили, что давно подали документы в НКРЭКУ. Но там говорят, что необходимых документов нет до сих пор, а те, которые поданы, не касаются работы со Словакией. "В настоящее время "НЭК "Укрэнерго" не предоставила НКРЭКУ договор, согласованный со словацкой стороной", – заявили в регуляторе 4 мая.

Позже в "Укрэнерго" подтвердили, что подали проект порядка долгосрочного распределения мощностей не со Словакией, а с Румынией, причем еще в прошлом году. И если бы он был одобрен регулятором, то в Румынию уже шел бы экспорт и быстрее бы согласовали порядок с другими партнерами, в том числе со Словакией. Но в НКРЭКУ ждут проект именно по Словакии.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что ситуация похожа на то, что “Укрэнерго” и НКРЭКУ устраивают совершенно непонятную документальную волокиту, причем, не совсем ясно, ради чего это происходит.

“Пока мы видим полную бюрократическую несогласованность действий. Технические возможности для экспорта созданы, но о коммерческих никак не могут договорится и согласовать”, - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

“Бюрократическими играми” называет ситуацию и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Он считает, что НКРЭКУ должна не ждать предложений от оператора, а самостоятельно подготовить все необходимые документы.

“Укрэнерго” не должна подавать никаких проектов. Это хозяйствующий субъект, регулятор должен сам формировать правила игры и готовить изменения законодательства. Хозяйствующий субъект не может формировать правила игры, поскольку он заинтересованное лицо”, - заявил Омельченко в комментарии изданию.

Никто не хочет терять деньги

Четыре дня в апреле проводились односторонние торги по продаже сечения со Словакией (на вход и выход соответственно), причем Украина проводила аукцион первой и вся прибыль оставлял себе. Особенность такой формы в том, что основная выручка идет именно с первого аукциона. Вторые торги прибыли не приносят, поскольку, как правило, все мощности выкупаются на первом.

Словакам такая ситуация, естественно, не нравилась - они тоже хотели получать какие-то деньги. И когда увидели, что украинская сторона выходит на аукцион первой и оставляет все деньги себе, сразу же решили остановить процесс. С 21 числа они фактически прекратили торги, выставив на продажу “0” мощностей на вход, причем, предупредили об этом заранее - 18 апреля (экспорт начался 17-го). Это подтверждается письмом "Укрэнерго" в адрес НКРЭКУ, с которым ознакомилось РБК-Украина.

Решение SEPS было принято исходя из “оценки эффективности односторонних суточных аукционов.

По неофициальной информации, словаки расценили действия украинских партнеров как нарушение договоренностей. Какие именно нарушения усмотрели словаки со стороны "Укрэнерго" – точно неизвестно, в SEPS пока не ответили на запрос РБК-Украина. Но по информации источников издания, знакомых с ситуацией, они надеялись первыми проводить аукцион и прибыль оставлять себе.

Теоретически делить деньги 50/50 словаки могли согласиться - согласовывать этот вопрос со своим регулятором SEPS не нужно. Это и так предусмотрено европейскими правилами. Но на такой вариант без согласования с НКРЭКУ не могла пойти “Укрэнерго”, поскольку к компании могли возникнуть вопросы, на каком основании часть прибыли отдается партнеру и тем самым наносится ущерб государству.

"Руководство "Укрэнерго" прекрасно понимало, что если они самостоятельно примут решения отдавать часть прибыли, то придется отвечать, на каком основании наносится ущерб государству", – отметил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Омельченко считает, что для "Укрэнерго" и Украины выгодна имплементация европейских правил, которые предусматривают разделением денег от продажи доступа к сечениям. Но, возможно, на данном этапе "Укрэнерго" будет пытаться договориться, чтобы все-таки получать вся прибыль от аукциона.

По последней информации, "Укрэнерго" в конце прошлой недели все-таки отправила словакам проект документа, по которому SEPS проводит аукцион первыми, но делится прибылью. Словаки готовы рассмотреть такой вариант, отметил изданию источник, знакомый с ситуацией, но пропорция разделения денег пока обсуждается.

Однако, в любом случае, договор будет временным и в перспективе придется переходить на торги по европейским правилам и делиться прибылью. К тому же возможность экспорта может быть недолгой. В конце весны и летом блоки электростанций будут активно выводиться в ремонт и профицита генерации уже не будет.

А пока НКРЭКУ проводит проверку "Укрэнерго". Она началась 9 мая по просьбе самой компании. В результате регулятор надеется получить ответ на вопросы, почему поставки э/э в Словакию были сорваны и кто виноват в потерях прибыли от экспорта, которые, составляют около 20 млн гривен в день.