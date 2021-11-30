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За підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія, - Шмигаль

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за підготовкою державного перевороту стоїть Росія. Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (розпалити переворот, - ред.)", - сказав Шмигаль. Відповідаючи на питання, чи стоїть за цим російська держава, він сказав: "Безумовно".

Прем'єр заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною є частиною широких російських зусиль, спрямованих на те, щоб зломити український імпульс до вступу в Європейський союз.

"Вони щось готують", - сказав Шмигаль про Росію, не уточнюючи.

При цьому він додав, що українська розвідка виявила діяльність "зовнішніх сил", які намагаються вплинути на політичну опозицію всередині країни, щоб розпалити народне повстання і переворот.

"В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша секретна служба проводить спеціальне розслідування", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту, до якого хочуть залучити олігарха Ріната Ахметова.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поділиться з міжнародними партнерами інформацією про підготовку держперевороту.

Додамо, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підготовки держперевороту в Україні.

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Російська ФедераціяДенис ШмигальДержпереворот