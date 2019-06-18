Підготовка нової програми з МВФ почнеться в липні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні із великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у липні. Про це повідомляють у прес-службі Адміністрації президента.

Зазначається, що глава держави підтвердив співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР.

"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему", - підкреслив Зеленський.

Також під час зустрічі сторони обговорили експортні можливості України та зміни до законодавства, які суперечать Угоді про асоціацію з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд буде обговорювати питання про формат співпраці з Україною після проведення в країні парламентських виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук заявив про те, що в адміністрації почали думати над новою програмою з Міжнародним валютним фондом на 3-4 роки. Як зазначив Гончарук, програму можна було запустити в кінці 2019 року, якщо для цього з'являться необхідні умови.