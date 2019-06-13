В Адміністрації президента хочуть нову програму з МВФ

Фото: Олексій Гончарук (facebook.com/aleksey.goncharuk)

В програму будуть закладені серйозні структурні реформи

В адміністрації президента України Володимира Зеленського почали думати над новою програмою з Міжнародним валютним фондом на 3-4 роки. Про це в інтерв'ю "НВ. Бізнес" сказав заступник глави АП Олексій Гончарук.

Як зазначив Гончарук, програму можна було запустити наприкінці 2019 року, якщо для цього з'являться необхідні умови.

"У ній ми спробуємо закласти структурні реформи, які за ці роки виведуть країну на якісно інший рівень", - сказав він.

За його словами, для цього нам треба влітку і восени дуже добре попрацювати для збереження фінансової стабільності. "У нас відмінна команда, конструктивний робочий контакт з Національним банком України і Міністерством фінансів України", - додав Гончарук

Заступник голови АП нагадав, що чинна програма МВФ Stand-by була спеціально спланована на період трохи більше року, щоб допомогти Україні стабільно пережити вибори. "Але коли були призначені дострокові вибори, ситуація змінилася. Основні умови, при яких ця програма проектувалася, були інші", - сказав він.

Гончарук також запевнив, що співпраця з МВФ є вкрай важливою для України.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала у Києві наприкінці травня. Планувалося, що за результатами буде прийнято рішення щодо чергового траншу на 1,3 млрд доларів. Однак місія достроково покинула Україну через оголошення дострокових виборів, і питання про кредит не буде розглядатися.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна до кінця 2019 року може отримати лише один транш кредиту за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), хоча раніше очікувалося два транші по 1,3 млрд доларів.