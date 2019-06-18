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НБУ прогнозує курсову корекцію в разі припинення співпраці з МВФ

Новини » Фінанси    18.06.2019 - 17:19
НБУ прогнозує курсову корекцію в разі припинення співпраці з МВФ
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Якщо пауза України у відносинах з МВФ затягнеться, гривня почне падати

Національний банк України прогнозує корекцію курсу гривні до долара у відсутності співпраці  з Міжнародним валютним фондом та пов'язаного фінансування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" Національного банку України.

Як зазначається в повідомленні, за попередніми даними, у січні-квітні 2019 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив прийнятні 388 млн доларів. Однак у найближчі місяці світова економіка може помітно сповільнитися, стримуючи зростання українського експорту, вважають в НБУ.

За оцінками Національного банку, якщо співпраця з МВФ триватиме, то у 2019-2021 роках надходження прямих іноземних інвестицій та залучення на зовнішніх ринках практично повністю компенсують дефіцит поточного рахунку.

"Інакше дефіцит скорочуватиметься внаслідок курсової корекції", - йдеться у звіті.

У НБУ вважають, що кількамісячна пауза у виконанні програми фонду некритична для фінансової стабільності, водночас на початку осені, після парламентських виборів і формування нового уряду, продовження співпраці з МВФ стане ключовим.

"Ураховуючи амбітну програму реформ, погоджену з МВФ, та все ще високу вразливість економіки до зовнішніх ризиків, доцільним видається започаткування нової довготривалої програми співпраці з МВФ, імовірно ще до завершення терміну поточної програми "Стенд-бай", - наголошується у звіті.

Нагадаємо, у НБУ вважають, що ключовим макроекономічним ризиком для фінансової стабільності є пауза у співпраці між Україною та МВФ, яка здорожчує рефінансування державного боргу, зокрема на міжнародних ринках приватного капіталу. 

Як повідомляло РБК-Україна, Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх політичних та економічних подій. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараНаціональний банк УкраїнипрогнозМВФ
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