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МВФ обговорить питання про нову програму з Україною після виборів

Новини » Економіка    14.06.2019 - 10:16
МВФ обговорить питання про нову програму з Україною після виборів
Фото: Джеррі Райс (flickr.com/worldeconomicforum)

Попередні консультації про нову програму вже відбулися

Міжнародний валютний фонд буде обговорювати питання про формат співпраці з Україною після проведення в країні парламентських виборів. Про це на брифінгу у Вашингтоні 14 червня заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс.

Відповідаючи на питання про можливий запуск нової програми з Україною терміном три або чотири роки, Райс заявив, що у фонді чекають закінчення виборів, перш ніж можна буде обговорювати це питання

У той же час Райс заявив, що попередньо це питання порушувалося під час візиту місії МВФ. "Але ми хочемо дочекатися виборів, щоб рухатися вперед", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук заявив про те, що в адміністрації почали думати над новою програмою з Міжнародним валютним фондом на 3-4 роки. Як зазначив Гончарук, програму можна було запустити в кінці 2019 року, якщо для цього з'являться необхідні умови.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала у Києві наприкінці травня. Планувалося, що за результатами буде прийнято рішення щодо чергового траншу на 1,3 млрд доларів. Однак місія достроково покинула Україну через оголошення дострокових виборів, і питання про кредит не буде розглядатися.

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