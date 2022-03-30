Підготовка почалася. У ЗСУ з'явився легіон "Свобода Росії" з колишніх російських військових

У Збройних силах України з'явився легіон "Свобода Росії". До нього приймають добровольців з числа колишніх російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram легіону "Свобода Росії".

Повідомляється, що перші добровольці легіону "Свобода Росії" з числа колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку. Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України почалося вивчення гранатомета NLAW. "Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна - кадирівців", - йдеться в повідомленні.