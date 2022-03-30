Підготовка почалася. У ЗСУ з'явився легіон "Свобода Росії" з колишніх російських військових
У Збройних силах України з'явився легіон "Свобода Росії". До нього приймають добровольців з числа колишніх російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram легіону "Свобода Росії".
Повідомляється, що перші добровольці легіону "Свобода Росії" з числа колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку. Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України почалося вивчення гранатомета NLAW.
"Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна - кадирівців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про створення спеціального підрозділу інтернаціонального легіону, яке вже виконує бойові завдання. До нього набирають іноземних добровольців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.