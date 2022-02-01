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Без підтримки ЄС і НАТО не буде незалежної України, - Моравецький

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що без підтримки ЄС і НАТО не буде незалежної України. Він додав, що його візит до Києва - це вираження солідарності на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Моравецького.

"Без суверенної України не буде безпечної Європи. Незалежної України не буде без підтримки ЄС і НАТО", - написав прем'єр.

Глава польського уряду додав, що його сьогоднішній візит до Києва - це вираз солідарності з Українською державою, яка знаходиться під загрозою з боку Росії.

"Разом ми захищаємо мир і безпеку", - підкреслив Моравецький.

Нагадаємо, візит Моравецького до Києва пройшов 1 лютого. Він зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. За підсумками їхніх переговорів стало відомо про плани Польщі та України побудувати трубопровід, за допомогою якого газ буде поставлятися на схід.

Зазначимо, у разі вторгнення Росії в Україну і початку повномасштабної війни, Польща очікує на своєму кордоні близько мільйона українських біженців.

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