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Глава Євроради підтвердив участь у саміті Кримської платформи

Новость на русском → Брюссель, Четвер 15 квітня 2021 18:41
Глава Євроради підтвердив участь у саміті Кримської платформи Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив свою участь в саміті Кримської платформи. Він прийняв запрошення української сторони.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Євроради за підсумками розмови Мішеля з президентом України Володимиром Зеленським.

Повідомляється, що під час розмови він повторив заклик до Росії дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ щодо прозорості пересування військових. А також підкреслив повну підтримку ЄС зусиль у нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.

Також повідомляється, що міністри закордонних справ ЄС обміняються думками щодо України в понеділок, 19 квітня. Вони також проведуть неформальний обмін думками з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Мішель ще раз подякував Зеленському за запрошення на саміт Кримської платформи, запланований на 23 серпня.

"Президент Мішель з нетерпінням чекає можливості взяти участь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн з порушенням протоколу відхилила запрошення Зеленського відвідати країну на святкування 30-річчя незалежності та для участі в першому саміті Кримської платформи.

Також повідомлялося, що більше десяти країн підтримали Кримську платформу з деокупації півострова.

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