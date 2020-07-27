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Підтримка "Слуги народу" в Києві переходить до Пальчевського, - експерт

Київ, Понеділок 27 липня 2020 15:58
Підтримка "Слуги народу" в Києві переходить до Пальчевського, - експерт
Фото: у штабі партії "Слуга народу" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На його думку, Ірина Верещук не зможе скласти конкуренцію Віталію Кличку

Основні кандидати на потрапляння у другий тур київських виборів – чинний мер Віталій Кличко і бізнесмен Андрій Пальчевський. Інші партії сконцентруються на боротьбі за потрапляння в Київраду.

Про це заявив політолог Кирило Сазонов в ефірі телеканалу "Наш".

"Підтримка "Слуги народу" переходить до Андрію Пальчевського. Тому я думаю, що між Пальчевським та Віталієм Кличком відбудеться серйозна, жорстка боротьба за крісло мера. Між представником влади й, фактично, представником опозиції. Всі інші партії сконцентруються на боротьбі за потрапляння в Київраду", - вважає політолог.

Також експерт заявив, що не бачить перспектив у кандидата від центральної влади Ірини Верещук зважаючи на різко падає підтримки партії "Слуга народу".

"Ірина Верещук не зможе скласти конкуренцію Віталію Кличку. "Слуга народу", яка на парламентських виборах перемогла на всіх округах у столиці зараз втрачає підтримку виборця", - упевнений він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Центру Разумкова, у другий тур виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.

За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян. За чинного мера - 44% респондентів, серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

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Новини України Віталий КличкоВибори мера КиєваСлуга народаАндрій Пальчевський
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