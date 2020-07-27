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Поддержка "Слуги народа" в Киеве переходит к Пальчевскому, - эксперт

Киев, Понедельник 27 июля 2020 15:58
Поддержка "Слуги народа" в Киеве переходит к Пальчевскому, - эксперт
Фото: в штабе партии "Слуга народа" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По его мнению, Ирина Верещук не сможет составить конкуренцию Виталию Кличко

Основные кандидаты на попадание во второй тур киевских выборов – действующий мэр Виталий Кличко и бизнесмен Андрей Пальчевский. Остальные партии сконцентрируются на борьбе за попадание в Киевсовет.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Наш".

"Поддержка "Слуги народа" переходит к Андрею Пальчевскому. Поэтому я думаю, что между Пальчевским и Виталием Кличко пройдет серьезная, жесткая борьба за кресло мэра. Между представителем власти и, фактически, представителем оппозиции. Все остальные партии сконцентрируются на борьбе за попадание в Киевсовет", - считает политолог.

Также эксперт заявил, что не видит перспектив у кандидата от центральной власти Ирины Верещук ввиду резко падающей поддержки партии "Слуга народу".

"Ирина Верещук не сможет составить конкуренцию Виталию Кличко. "Слуга народа", которая на парламентских выборах победила на всех округах в столице сейчас теряет поддержку избирателя", - уверен он.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.

За лидера политической силы "Перемога Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян. За действующего мэра - 44% респондентов, среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

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Новости Украины Виталий КличкоВыборы мэра КиеваСлуга народаАндрей Пальчевский
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