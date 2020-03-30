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Підприємствам-експортерам необхідно забезпечити пріоритетність на ж/д та в портах, - експерт

Новини » Промисловість     30.03.2020 - 15:26
Підприємствам-експортерам необхідно забезпечити пріоритетність на ж/д та в портах, - експерт
Фото: Валерій Мазур (з відкритих джерел)

За словами Мазура, необхідно забезпечити стабільну роботу підприємств експортоорієнтованих галузей

В умовах кризи підприємствам-експортерам, що забезпечують приплив валюти в країну, необхідно надати пріоритетність обслуговування на залізницях і в портах. Про це в коментарі журналістам заявив екс-міністр промполітики Валерій Мазур, передає РБК-Україна.

"Нам необхідно збільшити сьогодні експорт для того, щоб збільшилось надходження валюти в нашу державу. І в цьому "Укрзалізниця" повинна зіграти ту роль, яка їй відводиться, що затримок тут ніяких немає, і пріоритети, безумовно, повинні бути. Я не бачу інших пріоритетів сьогодні. Хіба що тільки, може, доставка добрив аграріям, оскільки у них сьогодні почалася посівна. А так металурги, звичайно, мають пріоритет, повинен бути пріоритет, і не тільки металурги, а в цілому гірничо-металургійний комплекс. Тому що ми ще багато експортуємо залізної руди, окатишів, залізнорудної сировини", - пояснив Мазур.

Він також відзначив необхідність забезпечити стабільну роботу підприємств експортоорієнтованих галузей, зокрема подбати про достатній захист співробітників цих підприємств.

"Необхідно зробити все, щоб, не дай Боже, не почалося захворювання працівників металургійних підприємств. Тому що замінити сталеварів, наприклад, або доменників миттєво неможливо. Точно так само, як неможливо замінити хороших фрезерувальників, токарів тощо на машинобудівних заводах", - сказав Мазур.

Нагадаємо, раніше об'єднання підприємств "Укрметалургпром" та Федерація металургів України звернулися до першого заступника міністра інфраструктури з проханням терміново звернути увагу на ситуацію, що склалася в українських портах, та вжити невідкладних заходів для забезпечення 100% виконання заявок українських підприємств-експортерів з боку державних транспортних компаній, в першу чергу, ДП МТП "Южний" та АТ "Укрзалізниця"

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в нинішніх кризових умовах, викликаних карантином, держава повинна надавати підтримку не тільки малого бізнесу, але і промисловості, яка є локомотивом економіки.

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