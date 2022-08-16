Ким вважають себе українці та від чого залежить самоідентифікація: дані опитування

Абсолютна більшість (85%) населення України вважають себе перш за все громадянами своєї країни. Мешканцем свого населеного пункту або регіону себе вважають трохи більше 6%.

Крім того, громадянином світу або Європи себе назвали майже 4%. Близько 3% вважають себе представником етносу або нації. Громадянином колишнього Радянського Союзу себе відчуває трохи менше 1% опитаних.

"Отже, за невеликими винятками, населення України вважає себе перш за все громадянами своєї країни", - зазначають соціологи.

При цьому серед різних соціальних категорій населення - вікових, регіональних, лінгво-етнічних, гендерних і поселенських - немає великої різниці за цим показником. Так, серед жителів Сходу 81% вважають себе перш за все громадянами України, серед російськомовних українців - 81%, серед російськомовних росіян - 78%.

В контексті етнічності і мови, яку використовував респондент, дещо відмінні розподіли були зафіксовані серед респондентів, які спілкувалися виключно російською. Серед них громадянську ідентичність обрали 88% російськомовних українців і 78% російськомовних росіян, при цьому збільшення зафіксовано для місцевої та глобальної ідентичностей. В свою чергу респонденти, які використовували різні варіанти суміші української та російської мов під час спілкування практично не відрізнялися за своїми відповідями від респондентів, які використовували виключно українську мову.

Показовою є динаміка змін громадянської ідентичності, яка була зафіксована у 1992 році та у період з 2000 року й по теперішній час (для цього використані дані Інституту соціології НАН України). Так, громадянська ідентичність зросла майже у два рази - з 45,6% до 84,6%, зробивши тим самим маргінальними усі інші види ідентичності в територіальному та політичному контексті, зазначається в повідомленні КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.