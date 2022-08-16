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Ким вважають себе українці та від чого залежить самоідентифікація: дані опитування

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 11:10
Ким вважають себе українці та від чого залежить самоідентифікація: дані опитування Фото: українці вважають себе в першу чергу громадянами країни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість (85%) населення України вважають себе перш за все громадянами своєї країни. Мешканцем свого населеного пункту або регіону себе вважають трохи більше 6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Крім того, громадянином світу або Європи себе назвали майже 4%. Близько 3% вважають себе представником етносу або нації. Громадянином колишнього Радянського Союзу себе відчуває трохи менше 1% опитаних.

Ким вважають себе українці та від чого залежить самоідентифікація: дані опитування

"Отже, за невеликими винятками, населення України вважає себе перш за все громадянами своєї країни", - зазначають соціологи.

При цьому серед різних соціальних категорій населення - вікових, регіональних, лінгво-етнічних, гендерних і поселенських - немає великої різниці за цим показником. Так, серед жителів Сходу 81% вважають себе перш за все громадянами України, серед російськомовних українців - 81%, серед російськомовних росіян - 78%.

В контексті етнічності і мови, яку використовував респондент, дещо відмінні розподіли були зафіксовані серед респондентів, які спілкувалися виключно російською. Серед них громадянську ідентичність обрали 88% російськомовних українців і 78% російськомовних росіян, при цьому збільшення зафіксовано для місцевої та глобальної ідентичностей. В свою чергу респонденти, які використовували різні варіанти суміші української та російської мов під час спілкування практично не відрізнялися за своїми відповідями від респондентів, які використовували виключно українську мову.

Ким вважають себе українці та від чого залежить самоідентифікація: дані опитування

Показовою є динаміка змін громадянської ідентичності, яка була зафіксована у 1992 році та у період з 2000 року й по теперішній час (для цього використані дані Інституту соціології НАН України). Так, громадянська ідентичність зросла майже у два рази - з 45,6% до 84,6%, зробивши тим самим маргінальними усі інші види ідентичності в територіальному та політичному контексті, зазначається в повідомленні КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у липні 2022 року 72% українців ідентифікують себе як православних. Кількість прихильників УПЦ Московського патріархату з останній рік впала з 18 до 4%.

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