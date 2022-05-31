Підтримував вторгнення РФ. У Києві затримано інженера-конструктора ДП "Антонов"
Київська прокуратура оголосила про підозру інженеру-конструктору авіаційного заводу "Антонов". Він виправдовував вторгнення Росії до України у соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.
За даними слідства, мешканець Ірпеня поширював у соцмережах публікації, які підтримували та виправдовували війну РФ проти України.
Зокрема, підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам. "Немає такої країни як Україна. Є окраїна Росії", "Zа наших", "Сила V правді" - писав він в соцмережах", - сказано у повідомленні прокуратури.
Під час обшуку його квартири українські правоохоронці виявили у його телефоні фото та відеоматеріали з антиукраїнським контентом.
"До суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська прокуратура оголосила підозру колишньому депутатові від "Опозиційного блоку" у Херсонській обласній раді. Йому інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність.
Також ми писали, що Маріупольська міська рада зібрала докази колабораціонізму п'ятьох колишніх депутатів від "Опозиційної платформи - За життя", що призвело до гуманітарної катастрофи міста.
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