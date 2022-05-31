Підтримував вторгнення РФ. У Києві затримано інженера-конструктора ДП "Антонов"

Київська прокуратура оголосила про підозру інженеру-конструктору авіаційного заводу "Антонов". Він виправдовував вторгнення Росії до України у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За даними слідства, мешканець Ірпеня поширював у соцмережах публікації, які підтримували та виправдовували війну РФ проти України.

Зокрема, підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам. "Немає такої країни як Україна. Є окраїна Росії", "Zа наших", "Сила V правді" - писав він в соцмережах", - сказано у повідомленні прокуратури.

Під час обшуку його квартири українські правоохоронці виявили у його телефоні фото та відеоматеріали з антиукраїнським контентом.

"До суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу", - додали в прокуратурі.