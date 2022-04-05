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У Маріуполі отримали свідчення держзради екс-депутатів від ОПЗЖ

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Донецька область, Вівторок 05 квітня 2022 20:42
У Маріуполі отримали свідчення держзради екс-депутатів від ОПЗЖ Фото: Зруйнований вщент Маріуполь (t.me/s/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Антон Федорців

Маріупольська міська рада зібрала докази колабораціонізму п'ятьох колишніх депутатів від "Опозиційної платформи – За життя", що призвело до гуманітарної катастрофи міста.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал міськради.

Міська влада з'ясувала, що ключові особи партійного осередку ОПЗЖ не просто підтримали окупантів, а стали їхніми інформаторами та корегувальниками вогню.

Армія РФ завдяки допомозі колаборантів із перших днів взялася до знищення критичної інфраструктури. Як виявилося, до знищення комунальних підприємств, складів, базових станцій, ліній електропередач, магістрального водопроводу, евакуаційного транспорту доклалися партійці ОПЗЖ.

"Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу", – йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, зараз вони активно створюють окупаційну адміністрацію. Усі зібрані матеріали влада передала до СБУ, але вирішила окремо оприлюднити список "покидьків, які допомагали вбивати маріупольців":

  • Іващенко Костянтин Володимирович
  • Хаджинов Дмитро Михайлович
  • Хармишев Євген Олександрович
  • Сотнікова Наталя Анатоліївна
  • Карпенко Олена Василівна

Нагадаємо, що міський голова Рубіжного отримав підозру за співпрацю з окупантами.

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