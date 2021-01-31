У Росії затримали 4,8 тисяч осіб на протестах на підтримку Навального

Фото: затримання "Бетмена" в Москві (@sotavision)

У Росії за підсумками акцій протесту на підтримку ув'язненого політика Олексія Навального затримали 4818 чоловік. З них понад 2,6 тисяч в Москві і Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "ОВС-Інфо".

У столиці Росії за підсумками протестів затримали 1515 осіб, в Санкт-Петербурзі - 1097, 194 - в Красноярську. Ще більше ста чоловік були затримані в Нижньому Новгороді, Владивостоці, Твері і Новосибірську.

Поточний показник вже більше, ніж за підсумками акцій 23 січня. Тоді повідомляли про 4002 затриманих.

У Сімферополі в окупованому Криму вже відомо про сімох затриманих замість дев'яти, про що повідомлялося раніше.

Нагадаємо РБК-Україна писало, що поліція відпустила Юлію Навальну. Дружину політика відпустили під зобов'язання з'явитися до суду завтра, 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що в Росії завершилися акції на підтримку Олексія Навального, який перебуває в СІЗО після повернення з Німеччини.

Як і минулої суботи, поліція жорстко затримувала учасників акцій, на які не видавали дозвіл московські влади через карантин у Росії. Більшості затриманих інкримінують порушення карантинних заходів.