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Акції за Навального: ЄС засудив жорстокість російських силовиків

Брюссель, Неділя 31 січня 2021 22:59
Акції за Навального: ЄС засудив жорстокість російських силовиків
Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив масові затримання і застосування сили проти учасників на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Він закликав Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Відповідну заяву опубліковано в Twitter Борреля.

Він зазначив, що люди повинні мати можливість здійснювати своє право на демонстрації

"Я жалкую про масові затримання і непропорційному застосуванню сили проти протестувальників і журналістів в Росії знову сьогодні. Люди повинні мати можливість здійснювати своє право на демонстрації, не побоюючись репресій", - йдеться в повідомленні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен засудив російську владу за жорстку реакцію на протести по всій країні, закликавши звільнити тих, хто затриманий за демонстрацію своїх прав, включаючи Олексія Навального.

В посольстві США в Росії на тлі акцій закликали владу дотримуватися міжнародних зобов'язань у галузі прав людини. МЗС РФ у відповідь звинуватило США у втручанні у справи Росії.

Нагадаємо РБК-Україна писало, що поліція відпустила Юлію Навальну. Дружину політика відпустили під зобов'язання з'явитися до суду завтра, 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що в Росії завершилися акції на підтримку Олексія Навального, який перебуває в СІЗО після повернення з Німеччини.

Як і минулої суботи, поліція жорстко затримувала учасників акцій, на які не видавала дозвіл московська влада через карантин в Росії. Більшості затриманих інкримінують порушення карантинних заходів.

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