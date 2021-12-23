Підтримка сталого режиму тиші - передумова для припинення війни на Донбасі, - Костін

Незважаючи на наявність заходів щодо посилення режиму припинення вогню, протягом останніх місяців СММ ОБСЄ фіксувала збільшення випадків порушень цього режиму. Ця проблема обговорювалася на кількох засіданнях ТКГ і 22 грудня учасники засідання ТКГ підтвердили відданість необхідності дотримуватися режиму тиші на лінії дотику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Андрія Костіна, який тимчасово виконує обов'язки керівника української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

"Підтримка сталого режиму тиші є базовою передумовою для подальшого політичного врегулювання на Донбасі і вимагає наявності політичної волі учасників ТКГ. 22 грудня ми побачили, що готовність дотримуватися режиму тиші була продемонстрована учасниками засідання ТКГ", - сказав він.

Костін також нагадав, що 22 липня 2020 року ТКГ узгодила заходи щодо посилення режиму припинення вогню, які започаткували найдовший період тиші на Донбасі.