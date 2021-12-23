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Підтримка сталого режиму тиші - передумова для припинення війни на Донбасі, - Костін

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 14:03
Підтримка сталого режиму тиші - передумова для припинення війни на Донбасі, - Костін Фото: народний депутат Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Незважаючи на наявність заходів щодо посилення режиму припинення вогню, протягом останніх місяців СММ ОБСЄ фіксувала збільшення випадків порушень цього режиму. Ця проблема обговорювалася на кількох засіданнях ТКГ і 22 грудня учасники засідання ТКГ підтвердили відданість необхідності дотримуватися режиму тиші на лінії дотику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Андрія Костіна, який тимчасово виконує обов'язки керівника української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

"Підтримка сталого режиму тиші є базовою передумовою для подальшого політичного врегулювання на Донбасі і вимагає наявності політичної волі учасників ТКГ. 22 грудня ми побачили, що готовність дотримуватися режиму тиші була продемонстрована учасниками засідання ТКГ", - сказав він.

Костін також нагадав, що 22 липня 2020 року ТКГ узгодила заходи щодо посилення режиму припинення вогню, які започаткували найдовший період тиші на Донбасі.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група (ТКГ) під час засідання 22 грудня домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Російська сторона виявила готовність до цього.

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