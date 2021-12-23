Поддержание устойчивого режима тишины - предусловие для прекращения войны на Донбассе, - Костин
Несмотря на наличие мер по усилению режима прекращения огня, на протяжении последних месяцев СММ ОБСЕ фиксировала увеличение случаев нарушений этого режима. Эта проблема обсуждалась на нескольких заседаниях ТКГ и 22 декабря участники заседания ТКГ подтвердили приверженность необходимости соблюдать режим тишины на линии соприкосновения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Андрея Костина, временно исполняющего обязанности руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
"Поддержание устойчивого режима тишины является базовым предусловием для дальнейшего политического урегулирования на Донбассе и требует наличия политической воли участников ТКГ. 22 декабря мы увидели, что готовность соблюдать режим тишины была продемонстрирована участниками заседания ТКГ", - сказал он.
Костин также напомнил, что 22 июля 2020 года ТКГ согласовала Меры по усилению режима прекращения огня, которые положили начало самому длительному периоду тишины на Донбассе.
Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ), во время заседания 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Российская сторона проявила готовность к этому.