"Побачили готовність іншої сторони": Україна в ТГК про повернення режиму тиші
Фото: виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Тристороння контактна група, під час сьогоднішнього засідання домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Російська сторона проявила готовність до цього.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", - заявив Костін.
Українська делегація й надалі працює над звільненням незаконно утримуваних осіб, відкриттям КПВВ й забезпеченням реалізацій інших домовленостей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ТКГ домовилась про припинення вогню на Донбасі.