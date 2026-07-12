Налог на общую недвижимость: кто обязан его уплатить
Порядок уплаты налога на недвижимое имущество, которое находится в общей долевой или совместной собственности нескольких лиц, зависит от вида собственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.
В налоговой указано, что налог на недвижимость платят все собственники квартир, домов и других объектов - и физические лица, и юридические, включая иностранцев.
Это прописано в Налоговом кодексе.
А вот когда жилье или другая недвижимость принадлежит сразу нескольким людям, правила зависят от того, как оформлена эта общая собственность. Есть три варианта.
Частичная собственность - платят все
Это когда в документах четко указана доля каждого владельца (например, "по 1/2" или "по 1/3"). В таком случае каждый из совладельцев платит налог за свою долю в отдельности.
Совместная собственность без разделения – платит один
Классический пример – квартира, которую супруги купили во время брака. Формально она принадлежит обоим, но без четких частей "на бумаге".
В таком случае совладельцы могут сами договориться, кто будет платить налог за всю квартиру.
Главное – чтобы было согласие. Если договориться не удалось, порядок может установить суд.
Совместная собственность с разделением - снова платят все
Если же совладельцы поделили общее имущество "в натуре" (т.е. каждый получил свою конкретную часть – комнату, этаж, помещение), то налог платит каждый отдельно за свою долю.
Ранее РБК-Украина объясняло, как рассчитывается налог на недвижимость . Он находится в зависимости от площади имущества, а часть квадратных метров под него не попадает.
Для квартир из налогооблагаемой базы исключают 60 кв. м, для домов – 120 кв. м. А если в собственности есть и квартира, и дом – действует общий лимит в 180 кв.м.
Ставку устанавливают местные власти. Он не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год.
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