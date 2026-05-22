Налог на роскошь: за какие авто украинцам придется платить в 2026 году

15:05 22.05.2026 Пт
В перечень попали Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche, Aston Martin, BMW, Audi и другие премиальные авто возрастом до 5 лет
aimg Анастасия Мацепа
Налог на роскошь: за какие авто украинцам придется платить в 2026 году Фото: В 2026 году транспортный налог придется платить владельцам сотен моделей премиальных автомобилей (Getty Images)
В 2026 году владельцы элитных автомобилей в Украине снова будут платить транспортный налог, который часто называют "налогом на роскошь". В перечень попали сотни моделей премиальных авто возрастом до 5 лет, среди которых Ferrari, Bentley, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, BMW, Audi и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перечень легковых автомобилей, которые подлежат налогообложению транспортным налогом в 2026 году Министерства экономики Украины.

Главное:

  • Транспортный налог составляет 25 тысяч гривен в год за один автомобиль.
  • Налог платят владельцы авто в возрасте до 5 лет.
  • Среднерыночная стоимость машины должна превышать 3 млн грн.
  • В перечень вошли сотни моделей Ferrari, Bentley, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini и других брендов.

В 2026 году в Украине продолжит действовать транспортный налог для владельцев дорогих легковых автомобилей. Его платят владельцы машин, среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат, установленных на 1 января налогового года.

В 2025 году этот порог составляет 3 миллиона гривен. Ставка налога неизменна - 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль.

В список автомобилей, которые подлежат налогообложению в 2026 году, вошли сотни моделей премиальных брендов. Среди них - Aston Martin DB12, Lamborghini Urus, Ferrari SF90 Stradale, Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Audi R8, BMW M5, Cadillac Escalade, Chevrolet Corvette и другие.

Также в перечне есть электромобили и гибриды, в том числе Audi RS e-tron GT, BMW i7, GMC Hummer EV, а также гибридные версии Bentley, Porsche и Lamborghini.

Большинство автомобилей в списке - возрастом до 5 лет, однако для отдельных моделей действуют другие ограничения - до 1, 2, 3 или 4 лет в зависимости от стоимости и характеристик авто.

Перечень автомобилей ежегодно формирует Министерство экономики Украины и публикует его на официальном сайте до 1 февраля налогового года.

Как ранее сообщали в Государственной налоговой службе Украины, в 2024 году владельцы элитных автомобилей уплатили почти 220 млн грн транспортного налога, что на 37% больше, чем в 2023 году.

Больше всего налога поступило от владельцев авто из Киева - 62,2 млн грн. Среди лидеров также Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

