Налог на подарки в Украине: какая сумма не облагается налогом

Лимит стоимости не облагаемого налогом подарка

Согласно статье 165 Налогового кодекса, декларированию и налогообложению не подлежат подарки в части, не превышающей 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.

К примеру, если в 2026 году человек получил вещь стоимостью до 2 161,75 грн, финансовое обязательство не возникает.

Правило применяется к предметам и товарам, сертификатам, призам и т.п. В то же время на денежные подарки увольнение не действует – выплата в любой сумме предусматривает уплату налога на общих основаниях.

Ставки налога в 2026 году

Размер налога зависит от того, кем является даритель.

Если подарок от близкого родственника – детей, мужа или жены, родителей, родных братьев или сестер, дедушек или бабушек с обеих сторон – ставка составляет 0%.

Если имущество поступило от постороннего или дальнего родственника - налог составит 5% НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и 5% военного сбора.

Если подарок получен от нерезидента Украины – придется уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Кто именно платит налог

В большинстве случаев обязанность начисления и уплаты денежных средств ложится на получателя. Однако если подарок делает компания, ФЛП или юридическое лицо своему работнику, то налоговым агентом становится работодатель – именно он выполняет законодательное требование.

Когда нужно задекларировать и оплатить

Информация подается в контролирующий орган ежегодно до 1 мая за предыдущий год. Средства в бюджет нужно отправить до 1 августа.

В то же время на практике ГНС не отслеживает уклонившихся от этого обязательства физических лиц, если речь не идет о должностных лицах и госслужащих.