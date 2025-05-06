В Украине стало больше миллионеров: что задекларировали украинцы за 2024 год

Украинцы задекларировали рекордные доходы за 2024 год – количество миллионеров выросло, а самыми активными оказались жители Киева, Днепропетровщины и Львовщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины .

Декларационная кампания 2025 года стала показательной как по объемам задекларированных доходов, так и по количеству поданных деклараций. По словам председателя Государственной налоговой службы Руслана Кравченко, граждане задекларировали 326 млрд гривен доходов, что на 107 млрд больше, чем в прошлом году.

Сколько заработали украинцы в 2024 году

"По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - 8,1 млрд гривен и военного сбора - более 1,5 млрд гривен", - отметил председатель ГНС Руслан Кравченко.

Больше всего доходов задекларировали жители Киева - 156 млрд гривен. Далее следуют Днепропетровская область (примерно 30 млрд), Львовская (18,2 млрд) и Киевская область (17,5 млрд).

Источниками стали иностранные поступления, а именно 34,2 млрд гривен, наследство и дарение – 13,6 млрд гривен, доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,8 млрд гривен, инвестиционные доходы – 4,9 млрд гривен, другие налогооблагаемые доходы – 4 млрд гривен и доходы от сдачи имущества в аренду – 3,4 млрд гривен.

Среди рекордсменов житель Киева – он определил рекордную сумму своих налоговых обязательств к уплате в бюджет – более 4,6 млрд гривен. В целом миллионеры задекларировали доход в сумме 253,6 млрд гривен и к уплате определили 8,7 млрд гривен налоговых обязательств.

Количество официально задекларированных миллионеров выросло на 6,6 тысячи человек. Общая сумма доходов этой категории составила 253,6 млрд гривен, а налоговые обязательства – 8,7 млрд гривен.

Еще один позитивный сигнал - более 53 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку. Они получат из бюджета 330 млн гривен - на 36 млн больше, чем в прошлом году.