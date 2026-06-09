Налог на OLX введут с января: кто сможет не платить

Верховная Рада сегодня, 9 июня, поддержала так называемый закон о "налоге на OLX". Нововведения вступят в силу уже с января следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко в Facebook.
По словам министра, документ вводит международный автоматический обмен информацией о доходах в соответствии со стандартами ЕС (директива DAC7) и ОЭСР. При этом бизнес был вовлечен в разработку и полностью поддержал инициативу.
Главные параметры новых правил:
В законе предусмотрели предел для тех, кто продает подержанные или личные вещи.
Для продажи товаров через цифровые платформы устанавливается не облагаемый налогом порог до 2000 евро в год.
Это означает, что разовые продажи личных вещей обычных граждан фактически не будут подвергаться налогообложению и не будут фиксироваться как коммерческий доход.
Марченко подчеркнул, что этот шаг поможет вывести из тени цифровую экономику и создаст равные правила игры на рынке.
Ожидается, что нововведения будут приносить государству около 14 млрд грн ежегодно. В условиях войны, все эти средства будут направлены исключительно на финансирование сектора безопасности и обороны страны.
Кроме того, принятие законопроекта является частью официальных обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
К слову, ранее РБК-Украина расспросило инициаторов закона о "налоге на OLX" о главных нововведениях и как инициатива повлияет на украинцев.