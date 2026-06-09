Налог на OLX введут с января: кто сможет не платить

Верховная Рада сегодня, 9 июня, поддержала так называемый закон о "налоге на OLX". Нововведения вступят в силу уже с января следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко в Facebook .

По словам министра, документ вводит международный автоматический обмен информацией о доходах в соответствии со стандартами ЕС (директива DAC7) и ОЭСР. При этом бизнес был вовлечен в разработку и полностью поддержал инициативу.

Главные параметры новых правил:

вместо действующих 23% налоговой нагрузки вводится единый платеж в размере 10% НДФЛ;

платформы становятся налоговыми агентами, самим гражданам не придется подавать никаких деклараций - все администрирование и уплату налога будет осуществлять оператор платформы;

новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Кто сможет не платить налог

В законе предусмотрели предел для тех, кто продает подержанные или личные вещи.

Для продажи товаров через цифровые платформы устанавливается не облагаемый налогом порог до 2000 евро в год.

Это означает, что разовые продажи личных вещей обычных граждан фактически не будут подвергаться налогообложению и не будут фиксироваться как коммерческий доход.

Каков эффект для бюджета

Марченко подчеркнул, что этот шаг поможет вывести из тени цифровую экономику и создаст равные правила игры на рынке.

Ожидается, что нововведения будут приносить государству около 14 млрд грн ежегодно. В условиях войны, все эти средства будут направлены исключительно на финансирование сектора безопасности и обороны страны.

Кроме того, принятие законопроекта является частью официальных обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).