"Налог на OLX" и отмена льгот на посылки: комитет Рады проголосовал за изменения

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с руководителями комитетов Верховной Рады, во время которой стороны договорились включить в повестку дня срочные законопроекты, по которым уже есть понимание.

По ее словам, для обеспечения стабильного международного финансирования, в частности в рамках Ukraine Facility и программы МВФ, Украина должна выполнить свою "домашнюю работу" и продолжить необходимые реформы.

Во время встречи обсудили ключевые нормы, необходимые для выполнения обязательств перед международными партнерами и дальнейшего продвижения евроинтеграционного курса.

Свириденко поблагодарила народных депутатов за диалог и готовность к совместной работе над важными для государства решениями.

Также стороны договорились продолжить консультации по другим законопроектам, которые сейчас вызывают дискуссии.

Отмена льгот на посылки

Как рассказал Железняк, комитет поддержал законопроект №15112-1, который предусматривает отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро.

Документ является частью пакета законодательных изменений, необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом.

Его поддержали за основу: "за" проголосовали 15 членов комитета, еще 7 воздержались.

Ожидается, что законопроект во вторник, 7 апреля, вынесут на рассмотрение парламента в первом чтении. После этого документ будет дорабатываться.

Железняк пояснил, что этот законопроект является техническим и предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Ключевые новации по налогообложению посылок планируют закрепить в изменениях в Таможенный кодекс, которые должны рассмотреть в рамках другого законопроекта - № 12360.

По словам депутата, введение новых правил не ожидается ранее 2027 года и произойдет только после готовности соответствующей системы.

"Введение в действие закона будет не ранее 2027-го, но только после того, как будет решение Правительства - когда система будет готова. Я убежден, что это будет значительно позже 1 января 2027 года", - сказал Железняк.

Налогообложение цифровых платформ

Также сегодня комитет одобрил законопроект о налогообложении цифровых платформ.

Его поддержали 20 голосами "за", еще двое воздержались. Документ предусматривает ряд изменений, в частности:

предоставление разрешения самозанятым лицам облагать доходы от платформ на общих основаниях как и для физических лиц;

исключение необходимости открытия специальных счетов для продавцов через платформы;

отмена обязательности раскрытия банковской тайны по доходам продавцов;

отмена необходимости подачи налоговой декларации в случае превышения лимита.

Законопроект о военном сборе после войны

Комитет по вопросам налогов