Налог на квартиры: кто из украинцев должен платить за "лишнюю" площадь и какие суммы

В 2025 году владельцы квартир и домов обязаны платить налоги за квадратные метры. Однако некоторые категории граждан, даже имея значительную жилую площадь, могут быть освобождены от этой обязанности.

О том, кто и когда должен заплатить за жилье, а какие категории граждан освободятся от этой обязанности, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Налог на недвижимое имущество в Украине был введен 1 января 2013 года в рамках реформирования налоговой системы. В частности, была введена статья 265 Налогового кодекса Украины, которая регулирует налогообложение недвижимости физических лиц. С тех пор владельцы жилья обязаны платить этот налог, если их имущество соответствует определенным критериям налогообложения.

Кто должен платить налог на недвижимость

Налог на недвижимость платят ежегодно все владельцы, если налоговые органы начислят соответствующее обязательство, отмечает юрист в области строительного права Андрей Ставнюк. По его словам, владельцам не нужно самостоятельно подавать информацию или инициировать уплату – налоговая служба присылает уведомление с суммой и сроками оплаты.

"Если по каким-то причинам налоговая не начислила налог, например, из-за технических сбоев, отсутствия актуальных данных или ошибки в реестрах, собственник не обязан обращаться для его начисления. Проверить наличие или отсутствие налогового долга можно в электронном кабинете налогоплательщика", – объясняет Ставнюк.

Юрист также уточняет, что обычно налоговые органы присылают уведомления об уплате налога до 1 июля года, следующего за отчетным. Например, в 2025 году до середины лета нужно будет уплатить налог за 2024 год. После получения уведомления владельцы имеют 60 дней для уплаты налога.

Налог платят владельцы квартир площадью более 60 кв. м, а также владельцы частных домов площадью более 120 кв. м и других объектов жилой недвижимости площадью более 180 кв. м.

Ставка налога определяется местными органами власти и не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за прошлый год. По состоянию на 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7100 гривен, следовательно, максимальная ставка налога составляет 106,5 гривен за 1 кв. м.

Какие существуют льготы по уплате налога

В Украине существует налоговая льгота для владельцев жилой недвижимости, которая позволяет не платить налог на недвижимость за определенную часть площади.

В частности, льгота применяется для владельцев следующих категорий жилья:

Владельцы квартир, площадь которых не превышает 60 квадратных метров, освобождаются от уплаты налога на недвижимость.

Льгота действует на первые 120 кв. м жилого дома.

Если в собственности есть и квартира, и дом, не облагается налогом совокупно 180 кв. м.

Если площадь превышает установленную льготную норму, налог начисляется только на "лишние" квадратные метры. Например, если квартира имеет площадь 70 кв. м, налог будет взиматься только за 10 "лишних" квадратных метров, что составит сумму 1065 гривен.

Полностью освобождаются от уплаты этого налога:

Владельцы квартир площадью до 60 кв. м.

Владельцы жилой недвижимости, расположенной на территориях, где ведутся или велись боевые действия, или на временно оккупированных территориях.

Владельцы недвижимости, которая непригодна для проживания из-за повреждения или разрушения в результате военных действий, при условии внесения соответствующей информации в Реестр имущества.

По словам Ставнюка, следует учитывать, что апартаменты считаются нежилой недвижимостью, поэтому на них не распространяются льготы, даже если они используются для проживания. Также налог на недвижимость уплачивается с первого квадратного метра за паркоместо или коммерческую недвижимость.

Налоги при продаже недвижимости

Украинцам, которые планируют продать или купить недвижимость, важно знать налоги, уплачиваемые во время таких операций. В 2025 году при продаже недвижимости в Украине применяются следующие налоги и сборы:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 5% от стоимости недвижимости, если она находилась в собственности менее 3 лет.

Военный сбор: 5% от стоимости недвижимости.

Государственная пошлина: 1% от стоимости недвижимости за нотариальное удостоверение договора (платит продавец).

Взнос в Пенсионный фонд: 1% от стоимости недвижимости (платит покупатель).

Если недвижимость находится в собственности более 3 лет и это первая продажа в течение года, НДФЛ и военный сбор не уплачиваются. В этом случае минимальное налогообложение составляет 2% (1% – государственная пошлина и 1% – взнос в Пенсионный фонд). Максимальная налоговая нагрузка для резидентов может достигать 25% от стоимости сделки, если продается несколько объектов недвижимости одновременно или если недвижимость находится в собственности менее 3 лет.