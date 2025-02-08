Податок на квартири: хто з українців має платити за "зайву" площу та які суми

У 2025 році власники квартир і будинків зобов’язані сплачувати податки за квадратні метри. Однак деякі категорії громадян, навіть маючи значну житлову площу, можуть бути звільнені від цього обов'язку.

Про те, хто та коли має сплатити за житло, а які категорії громадян звільняться від цього обов’язку, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Податок на нерухоме майно в Україні було введено 1 січня 2013 року в рамках реформування податкової системи. Зокрема, була запроваджена стаття 265 Податкового кодексу України, яка регулює оподаткування нерухомості фізичних осіб. З того часу власники житла зобов'язані сплачувати цей податок, якщо їхнє майно відповідає визначеним критеріям оподаткування.

Хто має платити податок на нерухомість

Податок на нерухомість сплачують щорічно всі власники, якщо податкові органи нарахують відповідне зобов'язання, зазначає юрист у галузі будівельного права Андрій Ставнюк. За його словами, власникам не потрібно самостійно подавати інформацію або ініціювати сплату – податкова служба надсилає повідомлення з сумою та строками оплати.

"Якщо з якихось причин податкова не нарахувала податок, наприклад, через технічні збої, відсутність актуальних даних або помилки в реєстрах, власник не зобов'язаний звертатися для його нарахування. Перевірити наявність або відсутність податкового боргу можна в електронному кабінеті платника податків", – пояснює Ставнюк.

Юрист також уточнює, що зазвичай податкові органи надсилають повідомлення про сплату податку до 1 липня року, наступного за звітним. Наприклад, у 2025 році до середини літа потрібно буде сплатити податок за 2024 рік. Після отримання повідомлення власники мають 60 днів для сплати податку.

Податок сплачують власники квартир площею понад 60 кв. м, а також власники приватних будинків площею понад 120 кв. м та інших об’єктів житлової нерухомості площею понад 180 кв. м.

Ставка податку визначається місцевими органами влади й не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за минулий рік. Станом на 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7100 гривень, отже максимальна ставка податку становить 106,5 гривень за 1 кв. м.

Які існують пільги по сплаті податку

В Україні існує податкова пільга для власників житлової нерухомості, яка дозволяє не сплачувати податок на нерухомість за певну частину площі.

Зокрема, пільга застосовується для власників наступних категорій житла:

Власники квартир, площа яких не перевищує 60 квадратних метрів, звільняються від сплати податку на нерухомість.

Пільга діє на перші 120 кв. м житлового будинку.

Якщо у власності є і квартира, і будинок, не оподатковується сукупно 180 кв. м.

Якщо площа перевищує встановлену пільгову норму, податок нараховується лише на "зайві" квадратні метри. Наприклад, якщо квартира має площу 70 кв. м, податок буде стягуватися тільки за 10 "зайвих" квадратних метрів, що складе суму 1065 гривень.

Цілковито звільняються від сплати цього податку:

Власники квартир площею до 60 кв. м.

Власники житлової нерухомості, розташованої на територіях, де ведуться або велися бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях.

Власники нерухомості, яка непридатна для проживання через пошкодження або руйнування внаслідок військових дій, за умови внесення відповідної інформації до Реєстру майна.

За словами Ставнюка, слід враховувати, що апартаменти вважаються нежитловою нерухомістю, тому на них не поширюються пільги, навіть якщо вони використовуються для проживання. Також податок на нерухомість сплачується з першого квадратного метра за паркомісце або комерційну нерухомість.

Податки при продажу нерухомості

Українцям, які планують продати або купити нерухомість, важливо знати податки, що сплачуються під час таких операцій. У 2025 році при продажу нерухомості в Україні застосовуються наступні податки та збори:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 5% від вартості нерухомості, якщо вона перебувала у власності менше як 3 роки.

Військовий збір:5% від вартості нерухомості.

Державне мито: 1% від вартості нерухомості за нотаріальне посвідчення договору (сплачує продавець).

Внесок до Пенсійного фонду: 1% від вартості нерухомості (сплачує покупець).

Якщо нерухомість перебуває у власності понад 3 роки й це перший продаж протягом року, ПДФО та військовий збір не сплачуються. У цьому випадку мінімальне оподаткування становить 2% (1% – державне мито та 1% – внесок до Пенсійного фонду). Максимальне податкове навантаження для резидентів може досягати 25% від вартості угоди, якщо продається кілька об’єктів нерухомості одночасно або якщо нерухомість перебуває у власності менше ніж 3 роки.