Налоговая возьмется за бизнес из-за "цены в директе"

Государственная налоговая служба усиливает работу по выявлению незарегистрированного бизнеса и продаж без использования РРО/ПРРО. Налоговики будут анализировать открытую информацию в интернете и социальных сетях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народной депутатки от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк .

Главное: Мониторинг соцсетей: ГНС начнет анализировать открытые источники в интернете, в частности, страницы в Instagram, TikTok, Telegram, Viber и WhatsApp, для выявления нелегального бизнеса.

ГНС начнет анализировать открытые источники в интернете, в частности, страницы в Instagram, TikTok, Telegram, Viber и WhatsApp, для выявления нелегального бизнеса. Кого будут проверять: Налоговая будет искать незарегистрированных продавцов, а также зарегистрированный бизнес, который скрывает выручку и работает без кассовых аппаратов (РРО/ПРРО).

Налоговая будет искать незарегистрированных продавцов, а также зарегистрированный бизнес, который скрывает выручку и работает без кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). Общие рейды с полицией: Находить незадекларированную торговлю и услуги ГНС планирует вместе с Национальной полицией.

Находить незадекларированную торговлю и услуги ГНС планирует вместе с Национальной полицией. Предупреждения и штрафы: Сначала с нарушителями будут проводить разъяснительную работу, однако в случае игнорирования требований будут применяться штрафы и будут требовать официальной легализации бизнеса.

Сначала с нарушителями будут проводить разъяснительную работу, однако в случае игнорирования требований будут применяться штрафы и будут требовать официальной легализации бизнеса. Детенизация экономики: Эти меры предпринимаются во исполнение решений профильного комитета Верховной Рады для борьбы с теневыми продажами.

Где будут искать теневой бизнес

По ее словам, ГНС будет анализировать информацию, в частности, в TikTok, Instagram, Telegram, Viber и WhatsApp.

Речь идет о поиске аномалий в работе зарегистрированного бизнеса, который должен использовать РРО/ПРРО. На основе полученной информации налоговая будет определять рисковых плательщиков и проверять их.

В то же время внимание будут уделяться продавцам товаров и услуг, которые работают через интернет и социальные сети, но вообще не зарегистрированы налогоплательщиками.

Что будет с незарегистрированными продавцами

Таких продавцов ГНС должна выявлять совместно с Национальной полицией.

В случае выявления потенциальных нарушений с продавцами будут проводить разъяснительную работу. Если нарушения подтвердятся, бизнес будут штрафовать и требовать его легализации.

Меры по выявлению теневого бизнеса предусмотрены решением парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по детенизации экономики. В августе ГНС сообщила Комитету о выполнении соответствующих поручений.

Кто в Украине должен использовать РРО/ПРРО

Отметим, РРО или ПРРО - это средства для регистрации расчетных операций при продаже товаров или предоставлении услуг. РРО - специальное устройство или программно-технический комплекс с фискальными функциями, а ПРРО - программное, программно-аппаратное или программно-техническое решение, которое может работать на любом устройстве, а его фискальные функции реализуются через фискальный сервер контролирующего органа.

В 2026 году ФОП 2, 3 и 4 групп единого налога, а также все ФОП на общей системе налогообложения, осуществляющие расчетные операции, обязаны применять РРО или ПРРО. Это касается, в частности, расчетов наличными деньгами, банковскими карточками и через платежные системы.

В то же время в ГНС отмечают, что ФОП первой группы освобождены от обязанности применять РРО/ПРРО. Также регистраторы могут не использовать предприниматели, получающие оплату исключительно банковским переводом на IBAN без использования платежных сервисов. Отдельные исключения предусмотрены для предпринимателей в сельской местности в установленных законом условиях.

Основные требования по применению РРО и ПРРО определяет Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг". Действующая редакция документа на июнь 2026 года обнародована на сайте Верховной Рады.