Налоговые долги в Украине будут взимать автоматически: уже разрабатывают систему

Налоговая служба Украины разрабатывает электронную систему для автоматического списания средств со счетов должников через систему электронных платежей Нацбанка. Кроме того, гражданам планируют расширить цифровые сервисы - в "Дії" появятся новые функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Онлайн сервисы расширят

Государственная налоговая служба Украины совместно с Минцифры расширяет цифровые сервисы для граждан. Уже в ближайшее время в Дії появятся новые функции: проверка имущественных налогов (недвижимость, земля, авто), начислений и долгов, а также возможность платить налоги онлайн.

Новые проекты и изменения в законодательство ГНС обсудили на традиционной встрече с 55 бизнес-ассоциациями и организациями гражданского общества.

"Баланс между контролем и сервисностью ГНС настраиваем в диалоге. Коммуникация - ключ к изменениям, ведь каждая встреча дает новые импульсы работе налоговой", - отметила и. о. Председателя ГНС Леся Карнаух.

Автоматизация взыскания налогового долга

ГНС разрабатывает электронную систему для автоматического списания денежных средств со счетов должников через систему электронных платежей Нацбанка. Это заменит бумажные платежные инструкции и повысит эффективность работы с долгом.

Налоги в один клик через "Дію"

Цель ГНС - обеспечить уплату налогов в "Дії" не только для ФЛП, но и для граждан. Планируется запуск нового сервиса по имущественным налогам: проверка недвижимости, земельных участков, авто, начислений и долгов, а также оплата онлайн.

Е-аудит и Е-акциз

Система Е-аудит заработает в 2026 году. Сейчас плательщики подали уже 586 стандартных аудиторских файлов SAF-T UA, которые впервые использовали для цифрового анализа во время проверок.

Относительно Е-акциза ГНС ожидает законодательного решения о старте запуска, сейчас рассматриваются два варианта: параллельное использование бумажных и электронных марок или перенос сроков внедрения.

Система мониторинга рисков (СМКОР)

С 30 сентября введены изменения в Постановление №1165, которые уменьшают количество предприятий, сталкивающихся с блокировкой накладных. Процент блокировки пока стабилен - 0,3%.

"Раньше блокировки и рисковый статус были самыми болезненными вопросами для бизнеса. Теперь они стали менее острыми. Работаем над открытием данных о рискованности контрагентов", - добавила Леся Карнаух.

ГНС также готовит изменения в Налоговый кодекс с целью защиты прав плательщиков, предложения обсудят с бизнес-сообществом.

Офисы налоговых консультантов

В Киеве и регионах уже работают 20 тестовых офисов для граждан и предпринимателей. Со старта деятельности они предоставили более 5,1 тысячи консультаций.

ГНС планирует усовершенствовать сервисы: ввести дорожные карты по самым распространенным темам и организовать онлайн-запись на прием.

Дашборд "Мониторинг налоговых поступлений"

На веб-портале ГНС заработал аналитический дашборд для отслеживания налоговых платежей, выполнения плана и прозрачности данных о бюджете. По словам ГНС, спрос на подобный продукт среди общественности большой.