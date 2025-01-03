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Могут ли украинцы требовать безналичную оплату товаров и услуг: что изменилось с 1 января

Пятница 03 января 2025 12:48
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Могут ли украинцы требовать безналичную оплату товаров и услуг: что изменилось с 1 января Безналичный расчет может быть удобным по разным причинам (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказали, имеет ли право клиент требовать от продавца оплату за товар или услуги по безналичному счету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Госпродпотребслужбы в Facebook.

Может ли клиент требовать безналичную оплату товаров или услуг

В Госпродпотребслужбе рассказали, что исходя из действующего законодательства, ограничивать любым способом возможность осуществления потребителем безналичных расчетов запрещается.

Однако речь идет о ситуации, если продавец (исполнитель) обязан обеспечить потребителям (клиентам) такую возможность.

В целом перечень торговцев, которые должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов, определяет постановление Кабинета министров №894 от 29 июля 2022 года.

Согласно ему, с 1 января 2025 года все торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах, должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов любым способом:

  • с использованием электронных платежных средств
  • с использованием платежных приложений
  • с использованием платежных устройств

Речь идет об оплате проданных торговцами товаров или предоставленных услуг - включая товары или услуги, реализация или предоставление которых осуществляется дистанционно.

Между тем до 1 января 2026 года это не касается:

  • физических лиц-предпринимателей (ФОП) - плательщиков единого налога первой группы
  • торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов
  • торговцев, осуществляющих выездную (выносную) торговлю
  • торговцев, осуществляющих продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции

У них есть время, чтобы подготовиться к осуществлению безналичных расчетов со следующего 2026 года.

В то же время торговцы могут не обеспечивать оплату за товары или услуги с помощью безналичного счета, если они осуществляют хозяйственную деятельность:

  • на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий
  • на территориях территориальных общин, которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании)
  • в течение трех месяцев после прекращения проведения военных (боевых) действий на таких территориях и/или деоккупации, освобождения от окружения (блокирования) этих территорий

Речь идет о территориях, перечень которых утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Могут ли украинцы требовать безналичную оплату товаров и услуг: что изменилось с 1 январяМогут ли украинцы требовать безналичную оплату товаров и услуг: что изменилось с 1 января

Публикация Госпродпотребслужбы (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что средний чек украинцев за покупки в интернете существенно увеличился.

Читайте также, что делать, если продавец отказывает в оплате картой.

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