Могут ли украинцы требовать безналичную оплату товаров и услуг: что изменилось с 1 января

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказали, имеет ли право клиент требовать от продавца оплату за товар или услуги по безналичному счету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Госпродпотребслужбы в Facebook.

Может ли клиент требовать безналичную оплату товаров или услуг

В Госпродпотребслужбе рассказали, что исходя из действующего законодательства, ограничивать любым способом возможность осуществления потребителем безналичных расчетов запрещается.

Однако речь идет о ситуации, если продавец (исполнитель) обязан обеспечить потребителям (клиентам) такую возможность.

В целом перечень торговцев, которые должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов, определяет постановление Кабинета министров №894 от 29 июля 2022 года.

Согласно ему, с 1 января 2025 года все торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах, должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов любым способом:

с использованием электронных платежных средств

с использованием платежных приложений

с использованием платежных устройств

Речь идет об оплате проданных торговцами товаров или предоставленных услуг - включая товары или услуги, реализация или предоставление которых осуществляется дистанционно.

Между тем до 1 января 2026 года это не касается:

физических лиц-предпринимателей (ФОП) - плательщиков единого налога первой группы

торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов

торговцев, осуществляющих выездную (выносную) торговлю

торговцев, осуществляющих продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции

У них есть время, чтобы подготовиться к осуществлению безналичных расчетов со следующего 2026 года.

В то же время торговцы могут не обеспечивать оплату за товары или услуги с помощью безналичного счета, если они осуществляют хозяйственную деятельность:

на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий

на территориях территориальных общин, которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании)

в течение трех месяцев после прекращения проведения военных (боевых) действий на таких территориях и/или деоккупации, освобождения от окружения (блокирования) этих территорий

Речь идет о территориях, перечень которых утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Публикация Госпродпотребслужбы (скриншот: facebook.com/spsa.gov.ua)