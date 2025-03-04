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В Украине вводят новые чеки: какие строки не будут заполнять

Вторник 04 марта 2025 19:50
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В Украине вводят новые чеки: какие строки не будут заполнять Фото: Фискальный чек (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 марта 2025 года в Украине начали действовать новые формы фискальных чеков. Министерство финансов ввело новые обязательные поля, в частности "сдача" и "средство оплаты", и изменило форму для отображения различных способов оплаты, например, бонусами. Однако не все эти поля продавцы должны заполнять в обязательном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

В фискальном кассовом чеке должны быть отражены только те реквизиты, которые имеются у плательщика при формировании конкретного чека. Это означает, что строка "сдача" не обязательно должна быть заполнена, если при расчете такой сдачи не было.

Это же правило касается и других реквизитов, таких как:

  • ИНН плательщика НДС - если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;
  • УКТВЭД - если товар не подакцизный;
  • реквизит марки акцизного налога - если товар не маркирован;
  • строки 12-17 - если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не соединены;
  • ставки налогов - если субъект хозяйствования не является плательщиком таких налогов.

Чек должен включать уникальный идентификатор акцизного налога для определенных товаров. Нововведения также касаются тестирования системы оборота алкоголя и табака. Чеки будут упрощены, а QR-коды позволят проверять информацию через ГНС.

Напомним, Министерство финансов утвердило обновленную форму фискального чека, в которую добавлены новые обязательные поля. Теперь в чеке обязательно будут указываться "сдача" и "средство оплаты". Если раньше было только обозначение "наличная", "безналичная" и "другое", то теперь "другое" расшифровывается, например, как оплата бонусами. Перед номером чека обязательно нужно указать слово "чек", что поможет покупателям легко идентифицировать его. Кроме того, дата и время выдачи чека теперь должны печататься отдельно

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Государственная налоговая служба чек
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