В Украине вводят новые чеки: какие строки не будут заполнять
С 1 марта 2025 года в Украине начали действовать новые формы фискальных чеков. Министерство финансов ввело новые обязательные поля, в частности "сдача" и "средство оплаты", и изменило форму для отображения различных способов оплаты, например, бонусами. Однако не все эти поля продавцы должны заполнять в обязательном порядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
В фискальном кассовом чеке должны быть отражены только те реквизиты, которые имеются у плательщика при формировании конкретного чека. Это означает, что строка "сдача" не обязательно должна быть заполнена, если при расчете такой сдачи не было.
Это же правило касается и других реквизитов, таких как:
- ИНН плательщика НДС - если плательщик не зарегистрирован плательщиком НДС;
- УКТВЭД - если товар не подакцизный;
- реквизит марки акцизного налога - если товар не маркирован;
- строки 12-17 - если при расчете не использовалась платежная карта и устройства не соединены и не соединены;
- ставки налогов - если субъект хозяйствования не является плательщиком таких налогов.
Чек должен включать уникальный идентификатор акцизного налога для определенных товаров. Нововведения также касаются тестирования системы оборота алкоголя и табака. Чеки будут упрощены, а QR-коды позволят проверять информацию через ГНС.
Напомним, Министерство финансов утвердило обновленную форму фискального чека, в которую добавлены новые обязательные поля. Теперь в чеке обязательно будут указываться "сдача" и "средство оплаты". Если раньше было только обозначение "наличная", "безналичная" и "другое", то теперь "другое" расшифровывается, например, как оплата бонусами. Перед номером чека обязательно нужно указать слово "чек", что поможет покупателям легко идентифицировать его. Кроме того, дата и время выдачи чека теперь должны печататься отдельно
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