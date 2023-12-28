Налоговая предупреждает о частичном ограничении работы сервисов с 30 декабря: подробности

В Украине с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года будет ограничен прием налоговых накладных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Государственная налоговая служба Украины ссылается на завершение 2023 бюджетного года и начало 2024 бюджетного года, а также на письмо Государственной казначейской службы Украины от 12.12.2023 г. № 11-06-06/23778 об особенностях режима работы системы электронных платежей Национального банка Украины.

Налоговая добавила, что в информационно-коммуникационных системах в период с 30 декабря 2023 года до 1 января 2024 года будут проводиться регламентные и технические работы.

Когда сервисы возобновят работу

"В связи с этим будет ограничен прием налоговых накладных и расчетов корректировки в Единый реестр налоговых накладных в период с 30 декабря 2023 года до 1 января 2024 года", - добавили в налоговой.

Начиная со 2 января 2024 года информационно-коммуникационные системы Государственной налоговой службы Украины, в частности Единый реестр налоговых накладных, будут работать в штатном режиме.

Сфера налогов в Украине

В начале декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Их возвращение было одним из обязательств страны по программе с Международным валютным фондом.

Недавно Кабинет министров продлил срок освобождения от импортных пошлин и налога на добавленную стоимость на широкий спектр продукции, необходимой для оборонных возможностей Украины.