Зеленский подписал закон о налоговых проверках, - нардеп
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Их возвращение было одним из обязательств страны для программы с Международным валютным фондом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Соответствующий законопроект №10016д "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок" был принят парламентом почти месяц назад. 27 ноября документ передали на подпись президенту.
"Ну вот, только подписали №10016д о частичных налоговых проверках", - написал нардеп в своем Telegram сегодня, 5 декабря.
Политик высказал мнение, что закон может быть опубликован "в лучшем случае" завтра, в среду. А вступят в действие изменения, вероятно, уже 7 декабря. Дело в том, что согласно тексту документа, закон должен заработать "не раньше дня, следующего за днем опубликования".
Перед этим предполагалось, что налоговые проверки могли вернуть еще с первого дня зимы. Отметим также, что по состоянию на вечер 5 декабря, на сайте Рады на карточке законопроекта до сих пор не указывается его подписание президентом.
Возвращение налоговых проверок
Напомним, 9 ноября парламент во втором чтении поддержал проект закона об отмене моратория на налоговые проверки (№10016-д) 231 голосом "за".
Согласно проекту закона, в план-график проведения документальных плановых проверок могут включаться:
- 1) налогоплательщики, осуществляющие/осуществляющие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
- 2) налогоплательщики, осуществляющие/осуществлявшие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);
- 3) налогоплательщики, оказывающие/оказывающие финансовые, платежные услуги;
- 4) нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;
- 5) другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:
- в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.
- имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли.
- годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.
В то же время продолжит действовать мораторий на:
- проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп - до 1 декабря 2024 года;
- проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений);
- проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, расположенных на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений).
Напомним также, что возврат налоговых проверок был одним из обязательств властей Украины для программы с МВФ. В ноябре в Украине работала миссия Фонда, которая должна принять решение о третьем транше для страны в 2023 году.
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