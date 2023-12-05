Зеленский подписал закон о налоговых проверках, - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Их возвращение было одним из обязательств страны для программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка .

Соответствующий законопроект №10016д "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок" был принят парламентом почти месяц назад. 27 ноября документ передали на подпись президенту.

"Ну вот, только подписали №10016д о частичных налоговых проверках", - написал нардеп в своем Telegram сегодня, 5 декабря.

Политик высказал мнение, что закон может быть опубликован "в лучшем случае" завтра, в среду. А вступят в действие изменения, вероятно, уже 7 декабря. Дело в том, что согласно тексту документа, закон должен заработать "не раньше дня, следующего за днем опубликования".

Перед этим предполагалось, что налоговые проверки могли вернуть еще с первого дня зимы. Отметим также, что по состоянию на вечер 5 декабря, на сайте Рады на карточке законопроекта до сих пор не указывается его подписание президентом.

Возвращение налоговых проверок

Напомним, 9 ноября парламент во втором чтении поддержал проект закона об отмене моратория на налоговые проверки (№10016-д) 231 голосом "за".

Согласно проекту закона, в план-график проведения документальных плановых проверок могут включаться:

1) налогоплательщики, осуществляющие/осуществляющие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;

2) налогоплательщики, осуществляющие/осуществлявшие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);

3) налогоплательщики, оказывающие/оказывающие финансовые, платежные услуги;

4) нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;

5) другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:

в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.

имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли.

годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.

В то же время продолжит действовать мораторий на: