Купить или снимать: в каких городах Украины платеж за "єОселю" уже дешевле аренды
Во многих городах Украины ежемесячный платеж по программе льготного кредитования "єОселя" уже сравнялся со стоимостью аренды жилья или даже стал ниже. Наиболее заметно это в западных регионах, тогда как в прифронтовых городах аренда остается значительно дешевле из-за более низкого спроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
- Изменение тренда: В нескольких западных городах Украины ежемесячный взнос по льготной ипотеке "єОселя" стал выгоднее и дешевле долгосрочной аренды однокомнатной квартиры.
- Где ипотека дешевле: Наибольшая разница зафиксирована в Ужгороде. Также покупка выгоднее во Львове, Ивано-Франковске и Луцке.
- Где аренда держит позиции: В Киеве, Виннице, Тернополе, Ровно и Одессе аренда квартиры все еще стоит меньше, чем ориентировочный платеж по кредиту.
- Пропасть в прифронтовых городах: Из-за низкого спроса аренда в приближенных к зоне боевых действий регионах значительно дешевле ипотеки.
- Самый дорогой кредит: Самые высокие ежемесячные выплаты по программе зафиксированы в Черновицкой области.
- Вывод аналитиков: В большинстве регионов ипотечный платеж превышает аренду лишь на 10-20%.
Где покупать квартиру выгоднее, чем арендовать
Аналитики сравнили медианную стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в областных центрах с ориентировочными ежемесячными платежами по программе "єОселя" под 7% годовых.
Выяснилось, что в ряде городов ежемесячный взнос по ипотеке уже ниже арендной платы.
Так, во Львове ориентировочный платеж по "єОселя" составляет 17,1 тыс. гривен в месяц, тогда как аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 19,4 тыс. гривен.
Похожая ситуация в Ивано-Франковске, где ежемесячный платеж составляет около 14,7 тыс. гривен, а аренда - 17,2 тыс. гривен.
В Луцке по кредиту придется платить ориентировочно 14 тыс. гривен в месяц, тогда как аренда стоит около 15 тыс. гривен.
Наибольшая разница зафиксирована на Закарпатье. В Ужгороде медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает почти 22 тыс. гривен в месяц, тогда как платеж по "єОселе" составляет около 15,7 тыс. гривен.
Где аренда все еще дешевле
В большинстве украинских городов аренда пока обходится дешевле выплат по льготной ипотеке.
В Киеве ежемесячный платеж по программе составляет около 18,3 тыс. гривен, тогда как аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 16 тыс. гривен.
В Виннице платеж по кредиту достигает 15,1 тыс. гривен против 13,5 тыс. гривен за аренду, в Тернополе - 14,8 тыс. гривен против 13,2 тыс. гривен, в Ровно - 14,3 тыс. гривен против почти 12 тыс. гривен.
В Одессе разница еще ощутимее: ориентировочный платеж по "єОселе" составляет 12,9 тыс. гривен в месяц, тогда как арендовать квартиру можно за 10 тыс. гривен.
Наибольший разрыв - в прифронтовых городах
Самая существенная разница между арендой и платежами по программе наблюдается в регионах, приближенных к зоне боевых действий.
В Харькове однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 6,5 тыс. гривен в месяц, тогда как платеж по "єОселе" составляет 10,6 тыс. гривен.
В Сумах аренда стоит 6,8 тыс. гривен, а выплата по кредиту - 11,5 тыс. гривен. В Николаеве эти показатели составляют 6,2 тыс. гривен и 11,1 тыс. гривен соответственно, а в Чернигове - 7,5 тыс. гривен и 13 тыс. гривен.
В Запорожье аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 7 тыс. гривен, тогда как платеж по программе составляет почти 9,8 тыс. гривен.
Где самая дорогая "єОселя"
Самый высокий ориентировочный ежемесячный платеж по программе зафиксирован в Черновицкой области - 19,65 тыс. гривен.
Для сравнения, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Черновцах составляет около 13,2 тыс. гривен в месяц.
Что это означает для украинцев
По данным аналитиков, в большинстве регионов расходы на выплату собственного жилья уже сопоставимы с арендой или превышают ее лишь на 10-20%.
Поэтому при наличии средств на первый взнос покупка квартиры по программе "єОселя" может оказаться выгоднее в долгосрочной перспективе, особенно в регионах с высоким спросом на аренду жилья и стабильной ситуацией с безопасностью.
За основу расчетов взяты медианные цены на аренду однокомнатных квартир за апрель 2026 года и ориентировочные платежи по программе "єОселя" под 7% годовых на максимальный срок кредитования - 20 лет.
Ранее РБК-Украина рассказывало о новых правилах программы "єОселя", которые ограничивают площадь жилья, которое можно приобрести по льготной ипотеке. Отныне для семей из одного-двух человек действуют базовые лимиты площади, а для больших семей они увеличиваются на 21 кв. м на каждого члена семьи.
Также мы писали об условиях программы "єОселя" для военнослужащих, ветеранов и их семей. Для действующих военных и мобилизованных доступна ипотека под 3% годовых, а для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших защитников - под 7%.