Китай экономит на российской нефти

Китай продолжает извлекать многомиллиардную выгоду от поставок российских баррелей со скидками.

Общий экономический эффект достиг 27 миллиардов долларов, сообщил на открытии VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума глава "Роснефти" Игорь Сечин.

С 2022 года в Китай начали отправляться танкеры из российских портов, ранее обслуживавшие клиентов в Европе, пишет издание.

Сейчас доля российской нефти в Китае достигла рекордных 27%, общий объем поставок превысил 100 миллионов тонн в год. За первые 7 месяцев текущего года достигло 67 миллионов тонн.

По текущему курсу экономия Китая составляет 2,3 триллиона рублей - сумму, равную:

полутора летним бюджетам Московской области (1,6 трлн рублей),

четырем годовым бюджетам крупных регионов, таких как Красноярский край или Свердловская область (552 и 527 млрд рублей соответственно).

По данным Argus Media, к концу августа сорт Urals в российских портах продавался со скидкой 26-27 долларов за баррель Brent.

Максимального уровня - 16% к ценам других поставщиков в КНР - скидки достигали летом 2022 года. До конца 2025 года, после введения санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла", они достигали 8,3%.

Индия покупает российскую нефть

Индия - второй по величине покупатель нефти из России после Китая - сэкономила на скидках российских нефтяников 12,6 миллиардов долларов за 2022-25 годы, писала Indian Express со ссылкой на таможенную статистику.

Покупатели требуют дополнительной компенсации за санкционные российского сорта нефти, пишет издание.