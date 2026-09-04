Китай покупает рекордные партии российской нефти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и западных санкций против страны-агрессора. И неплохо на этом экономит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Китай продолжает извлекать многомиллиардную выгоду от поставок российских баррелей со скидками.
Общий экономический эффект достиг 27 миллиардов долларов, сообщил на открытии VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума глава "Роснефти" Игорь Сечин.
С 2022 года в Китай начали отправляться танкеры из российских портов, ранее обслуживавшие клиентов в Европе, пишет издание.
Сейчас доля российской нефти в Китае достигла рекордных 27%, общий объем поставок превысил 100 миллионов тонн в год. За первые 7 месяцев текущего года достигло 67 миллионов тонн.
По текущему курсу экономия Китая составляет 2,3 триллиона рублей - сумму, равную:
По данным Argus Media, к концу августа сорт Urals в российских портах продавался со скидкой 26-27 долларов за баррель Brent.
Максимального уровня - 16% к ценам других поставщиков в КНР - скидки достигали летом 2022 года. До конца 2025 года, после введения санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла", они достигали 8,3%.
Индия - второй по величине покупатель нефти из России после Китая - сэкономила на скидках российских нефтяников 12,6 миллиардов долларов за 2022-25 годы, писала Indian Express со ссылкой на таможенную статистику.
Покупатели требуют дополнительной компенсации за санкционные российского сорта нефти, пишет издание.
Ранее РБК-Украина писало, что Китай помешал G20 выпустить совместное коммюнике после встречи из-за спора по поводу своего огромного торгового профицита.
Также сообщалось, что предстоящий саммит АТЭС в Китае может собрать за столом российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главу КНР Си Цзиньпина.