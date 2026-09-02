Китай выступил против совместного коммюнике по итогам G20, - Бессент
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Китай помешал G20 выпустить совместное коммюнике после встречи из-за спора по поводу своего огромного торгового профицита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.
"Страна с самым большим и неустойчивым профицитом счета в мире, КНР, выступила против. Не рыночная экономика, постоянно генерирующая дешевый экспорт, не является устойчивой", - сказал Бессент на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Эшвилле.
При этом он добавил, что все остальные 19 стран G20 поддержали заявление председателя, которое вскоре после появилось в открытом доступе.
В этом заявлении говорилось, что Китай выразил особое несогласие с пунктами, которые касаются свободного прохода судов через Ормузский пролив, создания целевой группы для дальнейшего изучения и смягчения торговых дисбалансом, а также полномочий МВФ по надзору за торговыми дисбалансами и положений, связанных с реструктуризацией долга.
Что еще важно знать
Напомним, на днях Bloomberg сообщило, что страны-партнеры Ирана массово игнорируют угрозы США по поводу новых жестких санкций.
В частности, говорилось, что попытка Вашингтона устроить "экономическое наступление" оказалась малоэффективна из-за позиции Китая и нежелания союзников разрывать торговые связи.