Китай выступил против совместного коммюнике по итогам G20, - Бессент

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Китай помешал G20 выпустить совместное коммюнике после встречи из-за спора по поводу своего огромного торгового профицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters .

"Страна с самым большим и неустойчивым профицитом счета в мире, КНР, выступила против. Не рыночная экономика, постоянно генерирующая дешевый экспорт, не является устойчивой", - сказал Бессент на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Эшвилле.

При этом он добавил, что все остальные 19 стран G20 поддержали заявление председателя, которое вскоре после появилось в открытом доступе.

В этом заявлении говорилось, что Китай выразил особое несогласие с пунктами, которые касаются свободного прохода судов через Ормузский пролив, создания целевой группы для дальнейшего изучения и смягчения торговых дисбалансом, а также полномочий МВФ по надзору за торговыми дисбалансами и положений, связанных с реструктуризацией долга.