ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Китай выступил против совместного коммюнике по итогам G20, - Бессент

06:25 02.09.2026 Ср
1 мин
В каких вопросах Китай выразил несогласие?
aimg Эдуард Ткач
Китай выступил против совместного коммюнике по итогам G20, - Бессент Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Китай помешал G20 выпустить совместное коммюнике после встречи из-за спора по поводу своего огромного торгового профицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

"Страна с самым большим и неустойчивым профицитом счета в мире, КНР, выступила против. Не рыночная экономика, постоянно генерирующая дешевый экспорт, не является устойчивой", - сказал Бессент на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Эшвилле.

При этом он добавил, что все остальные 19 стран G20 поддержали заявление председателя, которое вскоре после появилось в открытом доступе.

В этом заявлении говорилось, что Китай выразил особое несогласие с пунктами, которые касаются свободного прохода судов через Ормузский пролив, создания целевой группы для дальнейшего изучения и смягчения торговых дисбалансом, а также полномочий МВФ по надзору за торговыми дисбалансами и положений, связанных с реструктуризацией долга.

Что еще важно знать

Напомним, на днях Bloomberg сообщило, что страны-партнеры Ирана массово игнорируют угрозы США по поводу новых жестких санкций.

В частности, говорилось, что попытка Вашингтона устроить "экономическое наступление" оказалась малоэффективна из-за позиции Китая и нежелания союзников разрывать торговые связи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
G20 Соединенные Штаты Америки Китай Скотт Бессент
Новости
Шестой день тревог. Как долго РФ может интенсивно бить по Киеву и грозит ли это Западу
Шестой день тревог. Как долго РФ может интенсивно бить по Киеву и грозит ли это Западу
Аналитика
ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году
Анна Рыжукредактор РБК-Украина ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году