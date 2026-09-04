Подарунок від Путіна. Китай зекономив 27 млрд доларів на російській нафті

Китай купує рекордні партії російської нафти з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та західних санкцій проти країни-агресорки. І непогано на цьому економить.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Китай продовжує отримувати багатомільярдну вигоду від поставок російських барелів зі знижками.
Загальний економічний ефект сягнув 27 мільярдів доларів, повідомив на відкритті VIII Російсько-китайського енергетичного бізнес-форуму глава "Роснефти" Ігор Сєчін.
З 2022 року до Китаю почали вирушати танкери з російських портів, які раніше обслуговували клієнтів у Європі, пише видання.
Зараз частка російської нафти в Китаї досягла рекордних 27%, загальний обсяг поставок перевищив 100 мільйонів тонн на рік. За перші 7 місяців поточного року досяг 67 мільйонів тонн.
За поточним курсом економія Китаю становить 2,3 трильйона рублів - суму, яка дорівнює:
За даними Argus Media, на кінець серпня сорт Urals у російських портах продавався зі знижкою 26-27 доларів за барель Brent.
Максимального рівня - 16% до цін інших постачальників у КНР - знижки сягали влітку 2022 року. До кінця 2025 року, після введення санкцій щодо "Роснафти" та "Лукойлу" вони сягали 8,3%.
Індія - другий за величиною покупець нафти з Росії після Китаю - заощадила на знижках російських нафтовиків 12,6 мільярдів доларів за 2022-25 роки, писала Indian Express з посиланням на митну статистику.
Покупці вимагають додаткову компенсацію за санкційні російського сорту нафти, пише видання.
Раніше РБК-Україна писало, що Китай завадив G20 випустити спільне комюніке після зустрічі через суперечку з приводу свого величезного торгового профіциту.
Також повідомлялося, що майбутній саміт АТЕС у Китаї може зібрати за одним столом російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голову КНР Сі Цзіньпіна.