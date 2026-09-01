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В Кремле заговорили о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

21:31 01.09.2026 Вт
2 мин
Лидеры могут встретиться на саммите АТЭС в Китае
aimg Мария Науменко
В Кремле заговорили о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина
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Предстоящий саммит АТЭС в Китае может собрать за столом российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главу КНР Си Цзиньпина. В Москве уже обсуждается возможность такой встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника Путина Юрия Ушакова журналисту Павлу Зарубину для информационной службы "Известия".

По словам Ушакова, возможность переговоров с участием лидеров России, США и Китая обсуждали Путин и Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Стороны рассматривали не только проведение трехстороннего саммита, но возможность отдельных двусторонних встреч.

"Си Цзиньпин как хозяин отметил, что, судя по всему, приедет Трамп и, очевидно, приедет Путин, тоже как приглашенный. И если все получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу втроем или по крайней мере с каждым обязательно встретиться", - рассказал Ушаков.

В то же время, нет информации об окончательной договоренности относительно совместной встречи трех лидеров. В Кремле только допускают такой сценарий.

Когда состоится саммит АТЭС

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества запланирован на 18-19 ноября. Он состоится в китайском Шэньчжэне.

Таким образом, именно это международное мероприятие может стать площадкой для потенциальной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

Напомним, попытки США продвинуть переговоры о завершении войны в Украине зашли в тупик.

На этом фоне в июне Родни Мимс Кук-младший провел в Санкт-Петербурге тайные переговоры с представителями Кремля, в том числе с помощником Путина Антоном Кобяковым.

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