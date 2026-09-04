Подарок от Путина. Китай сэкономил 27 млрд долларов на российской нефти

Китай покупает рекордные партии российской нефти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и западных санкций против страны-агрессора. И неплохо на этом экономит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Китай экономит на российской нефти

Китай продолжает извлекать многомиллиардную выгоду от поставок российских баррелей со скидками.

Общий экономический эффект достиг 27 миллиардов долларов, сообщил на открытии VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума глава "Роснефти" Игорь Сечин.

С 2022 года в Китай начали отправляться танкеры из российских портов, ранее обслуживавшие клиентов в Европе, пишет издание.

Сейчас доля российской нефти в Китае достигла рекордных 27%, общий объем поставок превысил 100 миллионов тонн в год. За первые 7 месяцев текущего года достигло 67 миллионов тонн.

По текущему курсу экономия Китая составляет 2,3 триллиона рублей - сумму, равную:

полутора летним бюджетам Московской области (1,6 трлн рублей),

четырем годовым бюджетам крупных регионов, таких как Красноярский край или Свердловская область (552 и 527 млрд рублей соответственно).

По данным Argus Media, к концу августа сорт Urals в российских портах продавался со скидкой 26-27 долларов за баррель Brent.

Максимального уровня - 16% к ценам других поставщиков в КНР - скидки достигали летом 2022 года. До конца 2025 года, после введения санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла", они достигали 8,3%.

Индия покупает российскую нефть

Индия - второй по величине покупатель нефти из России после Китая - сэкономила на скидках российских нефтяников 12,6 миллиардов долларов за 2022-25 годы, писала Indian Express со ссылкой на таможенную статистику.

Покупатели требуют дополнительной компенсации за санкционные российского сорта нефти, пишет издание.