Не "подарунок" Росії: у Байдена пояснили необхідність зустрічі з Путіним

У Білому домі пояснили необхідність зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна . Зустріч є найбільш ефективним способом зрозуміти плани і наміри Кремля.

Про це заявила на брифінгу заступник спікера Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, США хочуть саміту, щоб зрозуміти наміри РФ і відстояти свої інтереси.

"Саміт - це не подарунок Росії. Ми розглядаємо це як життєво важливу частину захисту інтересів Америки... Байден зустрічається з Путіним через розбіжності нашої країни, а не всупереч їм. Пряме спілкування з Путіним для нього - найефективніший спосіб зрозуміти плани і наміри Росії", - пояснила представник Білого дому.

Раніше в Кремлі заявили, що перша зустріч Путіна і Байдена обійдеться без підписання будь-яких документів. Більш того, не варто чекати перезавантаження відносин між країнами.