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Подальше от обстрелов. Жителям приграничья Черниговской области предлагают переезд

Фото: Жителям приграничья Черниговской области предлагают переезд (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителям приграничных населенных пунктов Черниговской области будут предлагать возможные варианты переезда с потенциально уязвимой территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"За прошедшую неделю на территорию области зафиксировано 234 "прихода". Для сравнения неделей ранее - 87", – говорится в сообщении.

По словам Чауса, была дана задача начальникам районных военных администраций активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов о возможных вариантах переезда с потенциально уязвимой территории. Глава области сообщает, что практика такого переселения у властей уже есть в Новгород-Северском районе.

"Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", - добавил глава региона.

Напомним, что оккупанты продолжают обстреливать приграничья Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся с приграничных с Украиной российских населенным пунктов.

До этого российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область.

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